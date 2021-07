A Marsala il 17 luglio apre lo store Doppelgänger, il brand d’abbigliamento per la moda maschile

16/07/2021 16:10:00

E’ in arrivo a Marsala il primo store d'abbigliamento Doppelgänger, dedicato all’uomo contemporaneo.

Doppelgänger è un brand di abbigliamento uomo che nasce nel 1996. Da oltre vent’anni Doppelgänger realizza collezioni di abbigliamento maschile ispirandosi uno stile classico rivisitato in chiave moderna per tutte le occasioni. La mission è quella di rendere possibile ai propri clienti la creazione di un guardaroba di qualità ampio e vario, a prezzi accessibili.

Dai look più classici ed eleganti e quelli più casual, Doppelgänger propone abbigliamento uomo per tutte le occasioni ed ogni momento della giornata. Il brand segue con cura la filiera produttiva in modo da garantire sempre capi attuali, di qualità e con un ottimo rapporto qualità prezzo.

Doppelgänger inaugura, quindi, il suo primo store a Marsala in Piazza G. Matteotti, sabato 17 luglio. Per visionare tutte le collezioni visita il sito doppelganger.it.