 Presentati i progetti estivi e premiate le eccellenze del Liceo “Pascasino” di Marsala

16/07/2021 00:00:00

Martedì 13 luglio sono state presentate le attività e i laboratori della prima fase del Piano Estate 2021. Si tratta di progetti inseriti nel PON FSE “Apprendimento e Socialità” con particolare attenzione sulle competenze di base. In questa prima fase, infatti, sono stati attivati laboratori di Scrittura creativa, Pensiero computazionale, Scienze naturali. La scuola d’estate con un metodo trasversale e direzionato al recupero della socialità, persa in parte durante un anno scolastico prevalentemente in didattica a distanza.

Le attività sono state presentate alla neo dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, la dottoressa Tiziana Catenazzo, in visita presso l’Istituto “Pascasino”. La dottoressa Catenazzo, accompagnata dalla dirigente scolastica Anna Maria Angileri, ha apprezzato la creatività degli studenti nella realizzazione dei lavori del progetto.

La visita della neo dirigente dell’USP è stata anche occasione per conoscere meglio il Liceo che da anni si distingue sul territorio in tema di innovazione didattica.

Nel corso della mattinata la cerimonia di premiazione delle eccellenze del Liceo. Sono stati 34 su 139 gli alunni che hanno ottenuto il massimo dei voti alla maturità. Durante la cerimonia di premiazione la dottoressa Catenazzo ha dispensato consigli preziosi ai ragazzi per affrontare al meglio il futuro dopo la scuola: “Il futuro è nelle vostre mani. Vi auguro di avere successo, non nel senso materialistico, ma di avere la forza di far succedere le cose, di realizzare i vostri sogni”.

“Siete arrivati dei ragazzini, adesso siete dei giovani pronti al mondo. Avete fatto delle esperienze straordinarie in questi anni, anche di carattere internazionale, grazie a una serie di progettualità che la scuola ha messo in campo. Esperienze che hanno fatto acquisire competenze trasversali che vi saranno molto utili nella vita dopo la scuola”, ha detto agli studenti la dirigente del Liceo, Anna Maria Angileri”.

Molto emozionante, poi, il momento della consegna dei premi, con le parole dei docenti e degli alunni commossi per un ciclo della loro vita che si chiude, consapevoli che qualunque sarà il loro futuro porteranno nel cuore i momenti belli e i sacrifici (che aiutano a crescere) vissuti tra le aule accoglienti, come casa, del Liceo “Pascasino”.