E' venuto a mancare venerdì scorso, 16 Luglio 2021, a Marsala, Fabio Parrinello. Aveva 42 anni. Il corpo senza vita è stato trovato nella sua abitazione.

Fabio Parrinello era leader della band siciliana Black Eyed Dog. Nato nel 2007 come progetto solista, dopo due album – Love is a Dog from Hell (2007) e Rhaianuledada (Songs to Sissy) del 2009 – i Black Eyed Dog diventano un trio “punkromanticpsychoblues” con l’arrivo nel 2012 di Anna Balestrieri e Alessandro Falzone, poi sostituito da Giusto Correnti. L’ultimo album, Kill Me Twice, è uscito nel 2015.

Qui il video di una delle sue ultime canzoni.