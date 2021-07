Nuovi finanziamenti in arrivo previsti dal Fondo imprese artigiani

19/07/2021 10:11:00

34 milioni di euro per sostenere le imprese artigiane dell'Isola colpite dall'emergenza Covid previsti dal "Fondo per la ripresa artigiani".

A beneficiare del finanziamento saranno le imprese artigiane con sede legale o operativa in Sicilia, iscritte all'Albo delle imprese artigiane presso le Camere di commercio e che non risultano sospese o inattive, che non siano in stato di liquidazione o fallimento, con un numero di addetti non superiore a 5 e un utile netto al 2019 fino a 30 mila euro.

Il bando prevede un finanziamento a tasso agevolato fino a 50.000,00 euro ed un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di 5.000,00 euro. Il finanziamento del progetto avrà una durata di 10 anni, di cui 12 mesi di preammortamento. Fra le tipologie di spese ammissibili per il progetto, acquisto di macchinari, attrezzature, arredi, impianti, nuovi di fabbrica, necessari al ciclo produttivo; ristrutturazione e manutenzione del laboratorio (fra cui migliorie del laboratorio in termini di ristrutturazioni edilizie, restauro, manutenzione straordinaria, adeguamento locali alle misure anti-Covid); acquisto di software, brevetti, licenze e soluzioni tecnologiche necessarie allo svolgimento dell'attività; acquisti per la realizzare e implementare strategie di marketing e azioni commerciali e ancora costi per la formazione specialistica del personale collegata agli investimenti.

Le domande per il finanziamento dei costi del progetto sono disponibili all’invio a partire dalle ore 11:00 del 7 settembre 2021, e seguiranno una procedura valutativa a sportello.

