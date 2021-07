Marsala, l'Istituto "Garibaldi" riceve un finanziamento di cento mila euro per un progetto Pon Fse

19/07/2021 08:00:00

Un finanziamento di €. 99.922,10 per l’Istituto Tecnico Economico e Turismo “G.Garibaldi” di Marsala nell’ambito del progetto PON FSE “Apprendimento e socialità”- per la realizzazione dipercorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19.

Resilienza, innovazione e socialitaĚ€ in tempo di Covid-19: questo il contesto in cui si muove l’ITET “G.Garibaldi” all’interno di un progetto che vede l’Istituto Tecnico Economico marsalese beneficiario del finanziamento.

Siamo molto contenti di partire a breve con un progetto così importante- afferma la Dirigente dell’istituto, Loana Giacalone. La Scuola ha da sempre un compito importantissimo, quello di ridefinire continuamente i processi formativi, sia capitalizzando le esperienze acquisite, sia spingendo oltre l’innovazione, affinchè si possa rispondere, nel più breve tempo, alla definizione di nuovi assetti e nuove competenze, assecondando le esigenze di una generazione di studenti in rapida e radicale trasformazione.

D’altra parte, l’emergenza epidemiologica ha ribadito fortemente “il bisogno di scuola”, bisogno che solo in parte è motivato dai processi di apprendimento, e che molto ha a vedere anche con una necessità non secondaria alla prima, il bisogno di socialità, che ha nella scuola uno dei suoi fondamentali incubatori.

Ecco l’occasione preziosa di un progetto articolato e ricco di stimoli. La proposta didattica, che prevede ben 17 moduli, intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, a partire dal periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti, ridefinendo, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, motivazione e rimotivazione allo studio e rinnovata dimensione relazionale, all’insegna dell’innovazione.

Rinnovate competenze per nuovi linguaggi. Questi i moduli: Laboratorio creativo di arte e teatro, Dentro il testo: laboratorio di scrittura creativa, Travelling across Europe, My successful English, Programmazione di robotica, Your debate, I giovani e le STEM, Online Store Manager: eCommerce"; Social Media Shopping, Coding with apps, Stampa 3D, Public speaking e storytelling, Realtà aumentata, Utilizzo consapevole dei media, C’era una volta un bit e tanto altro.