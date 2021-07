20/07/2021 17:22:00

Nei mesi estivi la tentazione di abbassare la guardia contro il virus, commettendo quindi gli stessi errori dello scorso anno, è molto alta e stiamo già vedendo come nelle ultime settimane i contagi sono risaliti velocemente. Ma, invece, è fondamentale conservare, anche in zona bianca, un giusto grado di allerta e di buon senso. E se è vero che l’uso della mascherina non è obbligatorio quando si è all’aperto, è sempre importante in queste occasioni mantenere il giusto distanziamento, al fine di garantire la massima sicurezza e poter affrontare l’autunno con più consapevolezza e di utilizzare solo è sempre mascherine FFP2 certificate quando non possiamo tenere la distanza per la nostra sicurezza.

La nota azienda marsalese Puleo Healthcare continua senza sosta la produzione di mascherine FFP2 per fronteggiare il Covid perché la prudenza non va mai in vacanza! Le mascherine Puleo sono reperibili, oltre sul loro sito internet e tramite i vari canali di distribuzione, anche presso l’Ospedale di Marsala mediante distributori automatici H24 e l’aeroporto di Birgi. Per ulteriori informazioni e acquisti online di tali dispositivi è possibile consultare il loro sito internet www.puleohealthcare.com.