Scuola. Va in pensione Antonella Coppola, dirigente del Liceo Classico di Marsala

21/07/2021 17:00:00

Va in pensione la professoressa Antonella Coppola, preside del Liceo Classico di Marsala.

Coppola, che da ottobre ha assunto la carica di assessore alle politiche culturali nella giunta comunale di Marsala, cesserà il primo settembre di dirigere l'istituto "Giovanni XXIII-Cosentino" che unisce, a Marsala, il Liceo Classico e l'Istituto Professionale. Docente in materie letterarie dal 1980, la prof.ssa Coppola è stata dirigente, prima del "Classico", del Liceo "Pascasino" di Marsala e ha diretto diverse scuole del primo ciclo.

“Avete dedicato la vostra vita alla formazione dei ragazzi di questa provincia. Un impegno a 360° che non conosce soste neanche nei periodi di sospensione della didattica per il quale non ci sono parole per potervi ringraziare, a maggior ragione per quello che avete fatto in questi ultimi anni scolastici così difficili”. Con queste parole la dottoressa Tiziana Catenazzo, Dirigente dell’Ambito di Trapani, ha voluto rendere omaggio ai sei Dirigenti Scolastici della provincia che a partire dal 1° settembre potranno godere la meritata pensione. Si tratta di Vita Biundo dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Alcamo, Antonella Maria Coppola dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Giovanni XXIII – Cosentino” di Marsala, Erasmo Miceli dell’Istituto di Istruzione Superiore “Da Vinci – Torre” di Trapani, Vito Lucio Nobile Fidanza del IV Circolo Didattico di Mazara del Vallo, Emilia Sparacia dell’Istituto Comprensivo “Francesco Vivona” di Calatafimi e Gilda Enza Tobia dell’Istituto Comprensivo “Maria Montessori” di Alcamo.