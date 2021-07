 Castelvetrano, all’Istituto Ferrigno Piano Estate con teatro, cinema e sostenibilità

22/07/2021 11:51:00

Creatività, competenza e consapevolezza sono gli obiettivi che l’I.S.S.I.T.P. Ferrigno-Accardi di Castelvetrano si propone di promuovere e sviluppare attraverso le iniziative progettuali di un articolato Piano Estate 2021. Che cosa e’ un Piano Estate? Le scuole non sono chiuse d’estate? Studenti e insegnanti non sono in vacanza in questo periodo?

So domande legittime che i lettori si porranno, a cui cercheremo di dare una risposta esauriente per meglio fare capire di cosa stiamo parlando.

Tutto nasce a seguito del pandemia del covid 19 con i disagi e le difficoltà nel mondo della scuola e degli studenti in modo particolare. Il Piano Estate vuole essere una risposta concreta per consentire loro un recupero di socialità e un consolidamento degli apprendimenti. Lo ha messo a punto il Ministero dell’Istruzione, guidato dal Ministro Patrizio Bianchi, mettendo a disposizione mezzo miliardo circa di euro. L’obiettivo e’ di utilizzare i mesi estivi per costruire un ponte verso il prossimo anno scolastico.

Anche se la scuola non si è mai fermata durante tutta la pandemia ed e’ sempre rimasta in contatto con gli studenti, tuttavia si sono evidenziate maggiormente certe diseguaglianze e accresciuto le fragilità preesistenti.

Ecco perché si vuole utilizzare il periodo estivo per costruire un nuovo inizio. L’intento e’ di riportare la scuola al centro della comunità, per dare vita ad una scuola più accogliente, inclusiva, basata su apprendimenti personalizzati, parte integrante del tessuto sociale e territoriale.

Una scuola ‘affettuosa’, l’ha definita il Ministro, che sappia stare al fianco dei bambini e ragazzi, che, partendo dai più fragili, “sia punto di riferimento per tutta la comunità e le famiglie”. Le attività del Piano si articoleranno in tre fasi: la prima e’ dedicata al rinforzo e al potenziamento degli apprendimenti attraverso attività laboratoriali, scuola all’aperto ecc.

Con la seconda fase si tenterà un recupero della socialità mediante attività di potenziamento degli apprendimenti affiancate da attività di aggregazione e socializzazione in modalità Campus (con attività legate a all’ Arte, Musica, vita Pubblica, Sport).

Nelle terza fase, infine, fino all’avvio delle lezioni, connessa con le precedenti, vi sarà il vero e proprio avvio del prossimo anno scolastico. Proseguiranno le attività di potenziamento delle competenze e di accompagnamento di studentesse e studenti al nuovo inizio.

Lo conferma la dott.ssa Caterina Buffa, dirigente scolastico dell’Istituto Ferrigno-Accardi sottolineando che “gli alunni dei diversi indirizzi dell’Istituto saranno non solo destinatari ma autentici protagonisti dei percorsi educativi che presto prenderanno il via. Appena concluse le attività per il recupero e il potenziamento delle competenze disciplinari, un team di docenti interni ed esperti esterni provvederà a definire nel dettaglio i percorsi che impegneranno attivamente gli studenti dai primi giorni di settembre.”.

Per il progetto del “Ferrigno-Accardi”, non di fasi si tratta di tre diverse tipologie di attività.

Sono infatti previsti incontri di comunicazione ed animazione teatrale per avvicinare i ragazzi al suggestivo mondo del teatro e per studiarne le peculiari tecniche e caratteristiche. Un secondo percorso si propone la realizzazione di un cortometraggio ad opera degli studenti, che seguiranno tutte le fasi del lavoro: dall'ideazione della trama, alla stesura della sceneggiatura, ai momenti di videoripresa e montaggio. Ampio spazio sarà infine riservato alla valorizzazione dell'ambiente per lo sviluppo di comportamenti ed atteggiamenti indirizzati alla maturazione di un senso civico consapevole della necessità di rispettare il territorio che ci circonda attraverso scelte e soluzioni, ad ampio raggio, sostenibili. “Con il complesso delle attività del nostro Piano estate – chiarisce la dott. ssa Buffa – la scuola diviene davvero “ponte”; essa è il luogo in cui la socialità non si ferma e le relazioni sono costanti e costruttive”.

Franco Ciro Lo Re