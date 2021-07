23/07/2021 08:52:00

E' deceduto nella notte Domenico Roccaforte, giornalista, per decenni corrispondente da Marsala del Corriere dello Sport. Aveva 86 anni. È stato dirigente al comune di Marsala.

Roccaforte era giornalista dagli anni 70. Nel 2010, improvvisamente, ha perso il figlio, Salvatore, medico morto a 45 anni per un malore in casa. Da quel momento Roccaforte e la famiglia hanno donato alla città di Marsala diversi defibrillatori. Gli strumenti salva-vita donati da Domenico Roccaforte e dalla sua famiglia sono dislocati in diversi punti della città, pronti all'utilizzo in caso di necessità.