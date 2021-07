Nuovo anno scolastico: Cgil, Cisl e Uil chiedono incontro con il Prefetto di Trapani 

23/07/2021 19:00:00

Cgil, Cisl e Uil e i comparti Scuola dei tre sindacati hanno chiesto un incontro urgente alla Prefetta di Trapani in vista dell'apertura delle scuole, in programma il prossimo 1° settembre.

"Riteniamo importante - dicono i segretari generali della Cgil Liria Canzoneri, della Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana e della Uil Eugenio Tumbarello - incontrare la Prefetta per conoscere il piano elaborato per garantire il regolare inizio dell’anno scolastico, anche in relazione all’emergenza Covid 19. Ci auguriamo - concludono - che la Prefetta possa accogliere, nel più breve tempo possibile, la nostra richiesta che racchiude in sé l'esigenza di un confronto sull'importante tematica dell'istruzione e del ruolo socio culturale svolto dall'istituzione scolastica".