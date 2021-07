Petrosino, l'Istituto Nosengo supera la fase regionale del premio "Inventiamo una banconota"

23/07/2021 04:00:00

Il 21 luglio 2021 giornata foriera di grandi successi per l’istituto comprensivo “Gesualdo Nosengo”. La scuola di Petrosino ha superato la prima fase di selezione interregionale dell’edizione annuale del Premio “Inventiamo una banconota”, promosso dalla Banca d’Italia il che vuol dire che il bozzetto dei ragazzi della classe 4aB della scuola primaria “V. Cuoco”, guidata dalla maestra Caty Marino, nell’ambito delle regioni Sicilia e Calabria, si è classificato tra i primi 3 nella categoria scolastica di appartenenza.

Il lavoro parteciperà alla fase di selezione nazionale, prevista entro luglio presso il Servizio Banconote della Banca d’Italia, al cui termine saranno scelte le 3 scuole finaliste per ogni ordine e grado che si contenderanno il titolo di scuola vincitrice del Premio 2020-2021. Inoltre, con decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201, è stata approvata la graduatoria dei progetti presentati in risposta all’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti STEM”.

La nostra scuola si è classificata con punti 80,75 al posto n. 284 su 6.191 progetti presentati. Viene autorizzato un finanziamento di € 16.000 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM.

Non posso che esprimere il mio personale plauso agli studenti e ai docenti per tali importanti riconoscimenti.