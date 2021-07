L'innovazione e la sostenibilità di Cantine Paolini al Tgcom24

28/07/2021 12:48:00

Il presidente di Cantine Paolini Gaspare Baiata ha partecipato il 27 Luglio al dibattito su imprese e territori organizzato da Tgcom24, l'importante testata televisiva del gruppo Mediaset, che per l'occasione ha organizzato una diretta dall'Ars.

"Per noi sostenibilità è responsabilità - ha detto Baiata nel suo intervento - ed è qualcosa che va oltre la produzione, ma riguarda tutto l'approccio e la gestione del ciclo del vino, dalla vigna alla bottiglia".

"La partecipazione a questo importante evento - commenta Baiata - è stata importante per la nostra realtà, attiva sin dal 1964, per spiegare ad un vasto pubblico e ad una platea di interlocutori qualificati, come operiamo per la tutela e la salvaguardia del patrimonio enologico del nostro territorio".

Di seguito il video.