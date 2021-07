Trapani, nuovo allame liquami. Il Comune precisa: solo acqua 

29/07/2021 16:08:00

E' nuovo allarme per lo sversamento di liquami al centro del lungomare di Trapani. Ancora una volta è la consigliera grillina Francesca Trapani a denunciare con un video quanto accade.

"È forse questo il modo in cui Tranchida ha intenzione di rilanciare il turismo in Città e risolvere i problemi?"

Dal Comune, però, precisano che non si tratta di liquami: "In merito allo fuoriuscita di acqua verificatasi ieri sera dal pennello prospiciente la via Tunisi, si precisa che trattasi di una situazione ordinaria di smaltimento di acque di falda che si immettono nelle tubazioni che fanno parte del sistema smaltimento acque piovane e che convogliano le stesse presso l'impianto di via Tunisi stessa. Si ribadisce pertanto che non si tratta di liquami provenienti dall'impianto di sollevamento di via Marsala la cui funzionalità è in atto garantita. Tale situazione è acclarata dal sopralluogo effettuato in data odierna presso l'impianto di via Tunisi dal Dirigente Guarnotta e dall'Assessore Romano, i quali hanno verificato che le acque presenti nelle vasche di accumulo non presentano le caratteristiche di liquami grezzi".