Il Direttore Generale dell'ufficio scolastico regionale è stato all'Alberghiero 

01/08/2021 16:20:00

Il Direttore Generale dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia, dott. Stefano Suraniti, accompagnato dalla Dirigente dell'Ambito di Trapani, dott.ssa Tiziana Catenazzo, ha visitato mercoledì l'Istituto Alberghiero “I. e V. Florio” di Erice, diretto dalla preside Pina Mandina, per conoscere gli studenti impegnati nel Piano Scuola Estate 2021.

Nel corso della mattinata il D.G. Suraniti ha partecipato alla mini regata di vela organizzata dall'esperto del progetto, l'istruttore della scuola di vela della Lega Navale di Trapani, Turi Maugeri.

La seconda parte della mattina si è svolta negli uffici dell'ambito di Trapani per un breve e intenso incontro con i colleghi del Provveditorato e una delegazione di Dirigenti Scolastici trapanesi. La giornata si è conclusa con un sopralluogo dei locali del nuovo Convitto ospitati nel bellissimo Convento seicentesco San Carlo restituito alla cittadinanza dopo il restauro e un pranzo istituzionale presso la sede dell'Alberghiero a Palazzo Sales. Ad accogliere la delegazione del Ministero dell'Istruzione sono stati gli studenti dei tre indirizzi: ricevimento, sala e cucina. La visita al Convento di prossima apertura come residenza convittuale dell'Istituto Florio si è conclusa con l'incontro con la sindaca di Erice, Daniela Toscano, per una simbolica consegna del bene.