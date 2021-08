Marsala, nuove competenze digitali e nuovi laboratori all'Istituto Tecnico Garibaldi

03/08/2021 06:00:00

Ancora grandi opportunità crescita per l’ITET “G.Garibaldi” di Marsala, che, attraverso l’Avviso 10812 del 13-05-2021 e due progetti FESR, il 10.7.1 per l’edilizia leggera e il 10.8.1 per la dota-zione tecnologica, realizza la mission e la vision del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) e la cultura dell’innovazione digitale a questo insita, attraverso la costruzione di ambienti per la didattica digitale integrata e la sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica in-novativa.

Aggiudicatosi il secondo posto provinciale del Premio Scuola Digitale 2020-21 con la creazione di prodotti digitali per la promozione del territorio, l’ITET adesso ha la possibilità, attraverso nuovi finanziamenti, di diventare scuola sempre più all’avanguardia e competitiva.

Con l’Avviso 10812 del 13-05-2021 Ministero dell’istruzione ha inteso promuovere la realizza-zione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matemati-ca) da parte delle scuole. L’ avviso si inserisce nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la didatti-ca digitale integrata” del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) e ha la finalità di realizza-re spazi laboratoriali, completi di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM.

L’innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM nella scuola rap-presenta una sfida fondamentale per il miglioramento dell’efficacia didattica e per l’acquisizione delle competenze tecniche, creative, digitali, delle competenze di comunicazione e collaborazio-ne, delle capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di pensiero cri-tico. Fabricatory LAB è il laboratorio/officina di fabbricazione digitale di cui è beneficiario l’ITET “G.Garibaldi” di Marsala attraverso la presenza di importanti attrezzature per l’insegnamento del coding e della robotica educativa, robot didattici e set integrati e modulari programmabili, strumenti per l’osservazione, l’elaborazione scientifica e l’esplorazione tridimen-sionale in realtà aumentata, visori, dispositivi per il making digitale e per la creazione e stampa 3D, plotter e case cutter, software e App innovative per la didattica digitale delle STEM.

Nell’ambito dei due progetti FESR verranno poi realizzati due spazi laboratoriali polifunzionali e flessibili attraverso pannelli modulabili e arredi modulari e tecnologici che presuppongono un nuovo concept di didattica. La scuola, che adesso ha l’esigenza di adeguare gli spazi di distan-ziamento tra gli alunni, può, grazie all