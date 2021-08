Da lunedì la navetta gratuita per Alcamo Marina avrà una nuova linea

08/08/2021 12:00:00

Da lunedì prossimo, 9 agosto, il servizio bus navetta Alcamo - Alcamo Marina già affidato dall’Amministrazione alla ditta Reginella BUS S.R.L. sarà potenziato con una terza linea “C” che integrerà le attuali linee A e B; queste ultime, si specifica, non subiranno alcuna variazione nel percorso e negli orari.

Dichiarano congiuntamente il sindaco Domenico Surdi e l’assessore alla Viabilità, Filippo Salato “siamo soddisfatti che il servizio bus navetta per Alcamo Marina abbia avuto un buon riscontro da parte del pubblico; abbiamo constatato che negli orari di punta le corse sono insufficienti, anche in ragione delle limitazioni di carico dei passeggeri adottate a causa della pandemia (attualmente 80% dei posti).

Quindi, a partire da lunedì ci sarà una nuova linea servita da un pullman più capiente che implementerà con tre nuove corse il servizio, le corse partiranno da Piazza della Repubblica alle 8:30, alle 12:10 e alle 19:10. La nuova linea seguirà lo stesso percorso della linea “A” effettuando tre ulteriori fermate nella zona di Calatubo.

In totale, quindi ci saranno tre linee “A”, “B” e “C” e le corse passeranno da 10 a 13 al giorno. La linea “C” resterà operativa anche i primi 8 giorni di settembre.

ACQUA, EROGAZIONE TERZO TURNO - L’ufficio servizio idrico integrato del Comune di Alcamo con una nota fa sapere che ieri è stata aperta una parte del terzo turno, relativamente alla zona interna che è quasi totalmente sprovvista di vasche di accumulo.

Nello specifico: l'area interna al perimetro del viale Europa, via Vittorio Veneto, corso VI Aprile, via Porta Stella, via Maria del Riposo. Inoltre è stata aperta la zona sia a destra che a sinistra di via Fusinato. Siciliacque, il fornitore principale del Comune, ha appena comunicato che ha riscontrato un'altra perdita della conduttura esterna nella zona Fulgatore, ma che sta già riparando; pertanto se non ci saranno ulteriori perdite, domani mattina Siciliacque erogherà l'acqua al Serbatoio del comune di Alcamo (bottino).