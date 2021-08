   Covid. Green Pass e go go. Ma in Sicilia sale il rischio zona gialla

09/08/2021 06:00:00

In un giorno quasi 7 milioni di Green Pass scaricati. Il certificato verde è obbligatorio da qualche per accedere a musei, teatri, assistere a spettacoli e concerti, partecipare a banchetti, e andare al ristorante al chiuso. Una soluzione per evitare le chiusure di tutte queste attività, visto che i contagi stanno crescendo. Ma c’è la questione dei controlli. I gestori non riescono (e non vogliono) chiedere il documento di identità assiema al Green pass. Scansionare il qrcode va bene, ma chiedere anche la carta d’identità all’ingresso no.



Anche in Sicilia primo fine settimana di Green Pass, utilizzato soprattutto per gli eventi, gli spettacoli e l’accesso ai siti culturali.

Visite in sicurezza nei parchi archeologici e nei musei dell’Isola, dove, a chi è sprovvisto di green pass, la Regione dà la possibilità di effettuare un tampone antigenico gratuito con contestuale rilascio di carta verde valida 48 ore. È stato accolto con soddisfazione dagli utenti il servizio, che ha debuttato nei giorni scorsi e proseguirà nelle prossime settimane, offerto dalle Asp territoriali, dai Commissari per l’emergenza Covid e dagli enti gestori di parchi e musei.



La maggior parte di coloro che hanno prenotato la visita alla Valle dei Templi di Agrigento, al Teatro greco di Taormina, alla Villa del Casale di Piazza Armerina, al Parco archeologico di Siracusa, alla Galleria Abatellis e al Museo Salinas a Palermo e al Duomo di Monreale, si è presentata agli ingressi munita di green pass valido.

Per coloro che avrebbero rischiato di restare fuori, perché non ancora vaccinati né in possesso dell’esito di un tampone, il governo Musumeci ha pensato a un modo per facilitare la fruizione dei luoghi della cultura siciliana, nel rispetto delle nuove normative anti-Covid. Nei punti allestiti nei pressi degli ingressi dei siti culturali, personale attento e disponibile ha permesso a tutti coloro che ne avessero la necessità di sottoporsi gratuitamente al tampone, senza code o disagi, e ricevere in pochi minuti esito e carta verde temporanea. Centinaia i test rapidi effettuati durante la giornata di oggi e si continuerà per tutto il mese di agosto. E da domani il servizio viene potenziato ed esteso anche ai Parchi archeologici di Selinunte e Segesta.



La Sicilia però rischia nuove restrizioni a fine agosto, con i contagi e soprattutto i ricoveri che aumentano.

Ieri sono stati 822 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 9.083 tamponi processati nell'isola. L'incidenza sale al 9%, sabato era al 4,4%.

L'isola resta al primo posto per nuovo contagio giornaliero. Gli attuali positivi sono 14.077 con un aumento di altri 666 casi. I guariti sono 153 mentre nelle ultime 24 ore si registrano altre 3 vittime e il totale dei decessi sale a 6.086.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 472 i ricoverati, 31 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva ci sono 54 pazienti, 7 in più. Sul fronte del contagio nelle singole province in Palermo 244, Catania 110, Agrigento 80, Caltanissetta 72, Trapani 55, Ragusa 137, Siracusa 70, Enna 28, Messina 26.

Sono 5.735 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Sabato erano stati 6.902 .

Sono invece 11 le vittime in un giorno (sabato erano state 22).

L'occupazione ospedaliera sale e il rischio di abbandonare la zona bianca a fine agosto anche.



Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.396.417, i morti 128.220. I dimessi e i guariti sono invece 4.155.931, con un incremento di 1.991 , mentre gli attualmente positivi salgono a 112.266 con un aumento di 3.731 rispetto nelle ultime 24 ore.



Sono 203.511 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 293.863. Il tasso di positività è del 2,8%, in aumento rispetto al 2.3% di ieri.



Sono 299 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 11 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 24. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2631, 98 in più.