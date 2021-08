Ferragosto di divieti in Sicilia. Ecco le ordinanze, e cosa NON si può fare 

12/08/2021 06:00:00

Il coronavirus che avanza a causa dell'alto numero di non vaccinati, il caldo bestiale, gli incendi. Non è una bella estate per la Sicilia, e non sarà un bel Ferragosto. Molti Sindaci, infatti, hanno deciso di vietare falò, feste in spiaggia e altro, per evitare assembramenti e non favorire le occasioni di contagio, che comunque ci saranno lo stesso, dato che impazzano le feste abusive da ogni parte.

A Palermo il Sindaco Leoluca Orlando, nell'ambito delle misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del Covid, ha vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e di accendere fuochi e installare tende sulle spiagge. "Come l'anno scorso, quest'anno, con particolare attenzione visto l'aumento preoccupante dei contagi - dice il sindaco Orlando - d'intesa con il Comitato Ordine e sicurezza pubblica ho disposto con ordinanza il divieto di accampamenti, di assembramenti, feste e falò". I divieti decorrono dal 14 agosto dalle19 e fino alle 7 del 15 agosto e dalle 19 alle 24 del 15 agosto. Nelle stesse aree sono vietate la vendita e il consumo di bevande alcoliche.

ERICE. In occasione della notte, richiamando l’ordinanza n. 121/2020 e tutte le normative in vigore su più livelli, anche quelle finalizzate al contenimento del contagio dal virus Covid-19, la sindaca Daniela Toscano e l’assessore alla Polizia Municipale Vincenzo Giuseppe Di Marco rivolgono un invito alla prudenza a tutti i cittadini che intendono trascorrere la notte nella spiaggia di San Giuliano. «Ci rivolgiamo a tutti gli ericini – commentano sindaca e assessore -. Ricordiamo a tutti che sono tuttora in vigore una serie di limitazioni di ordine pubblico come quella di accendere dei fuochi e di usare aree pubbliche per bivaccare. Inoltre, ai gestori di attività commerciali e pubblici esercizi, è vietato somministrare bevande alcoliche in bottiglie di vetro e lattine. E' in ogni caso obbligatorio mantenere il decoro delle aree pubbliche, evitando dunque di abbandonare rifiuti di ogni tipo: i controlli saranno affidati alla Polizia Municipale. Considerato il fatto che l’emergenza pandemica non è ancora terminata, invitiamo infine i cittadini a rispettare scrupolosamente le normative anticovid, in particolare ad evitare rischiosi ed inutili assembramenti. Sono infatti i nostri comportamenti a determinare quando usciremo da questa pandemia».