Scrive Francesco, sulla "normalizzazione" degli incendi, dell'immondizia, dell'assistenza sanitaria...

16/08/2021 16:00:00

"Sto assistendo ad una presunta “normalizzazione” in basso di tutto il contesto, territoriale ed umano, di Marsala e dintorni. Vorrei capire cosa significa per gli abitanti ed i gestori politici di queste meravigliose terre e di questo strepitoso mare “normalizzazione”. O forse si tratta di rassegnazione pedissequa della catastrofe imminente, di dover migrare a nord per farsi curare bene e gratis? Poi si scrive su FB “ Scusateci, ma noi viviamo in paradiso”. Beh, a questo punto il Paradiso può attendere, anzi è quasi il Paradiso perduto. Mi scusino gli amici di TP24, ma volevo togliermi un macigno dalla scarpa e sgomberare un pò il concetto del “ io me staio futtenno”.

Francesco N.