Coronavirus, Sicilia al limite: prima per ricoveri, incidenza, crescita dei contagi 

17/08/2021 06:00:00

Sono 881 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 8.865 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza sale ancora all'11%, ieri era al 10%. L'isola resta al primo posto per numeri di contagi giornalieri. Gli attuali positivi sono 18.733 con un aumento di altri 697 casi. I guariti sono 177 mentre nelle ultime 24 ore si registrano altre sette vittime e il totale dei decessi sale a 6.148. Sul fronte ospedaliero sono adesso 654 i ricoverati, 48 in più rispetto al giorno precedente, mentre in terapia intensiva sono 71 i ricoverati tre in più rispetto a ieri. Sul fronte dei contagi nelle singole province spicca il dato di Ragusa con 261 casi. Questi gli altri dati: Palermo 184, Catania 181, Messina 95, Siracusa 82, Trapani 39, Caltanissetta 4, Agrigento 3, Enna 32.

***

Restano Sardegna e Sicilia le due regioni con il tasso di occupazione delle terapie intensive più alto in Italia, anche se stabile, rispettivamente al 10% e al 9%. Sul limitare quindi della soglia massima prevista dai nuovi parametri.

E' quanto risulta dai dati Agenas aggiornati a ieri.

Le due regioni hanno anche l'incidenza più alta in Italia pari al 147,93 e 140,16 per 100mila abitanti. Per quanto riguarda i reparti ordinari è ancora la Sicilia ad avere la percentuale piu' alta, e sulla soglia massima, con il 15% seguita dalla Calabria con il 13%, dalla Basilicata con il 9% e dalla Sardegna con l'8%.

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 6.833,il 34,1% in più rispetto alla settimana precedente, quando si era registrato un incremento del 14,7%. È cresciuto anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, dal 5,1% al 6,3%.

Non si superavano i 6 mila nuovi positivi in una settimana da tre mesi e mezzo: l'ultima volta nella settimana dal 26 aprile al 2 maggio, con 6.683 nuovi positivi). Il numero dei casi degli ultimi 7 giorni è quasi nove volte il numero dei nuovi positivi registrato nella settimana dal 21 al 27 giugno (784). Lo comunica l'Ufficio statistica del Comune di Palermo.

"La settimana appena conclusa - dice il responsabile dell'Ufficio statistica, Girolamo D'Anneo - ha fatto registrare, come ormai da oltre un mese, un preoccupante incremento della diffusione del Covid-19 in Sicilia: sono aumentati i nuovi positivi, gli attuali positivi, i ricoverati (ordinari e in terapia intensiva) e i nuovi ingressi in terapia intensiva.

Il numero degli attuali positivi è pari a 18.036, 3.959 in più rispetto alla settimana precedente; le persone in isolamento domiciliare sono 17.430, 3.825 in più; i ricoverati sono 606, di cui 68 in terapia intensiva e rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 134 unità e si sono registrati 33 nuovi ingressi in terapia intensiva (+17,9%); il numero dei guariti (231.294) è cresciuto di 2.819 unità e la percentuale sul totale positivi è pari al 90,5% (91,9% domenica scorsa). E ancora: 40 le persone decedute (erano state 53). Complessivamente le persone decedute sono 6.141, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,4% (come la settimana scorsa).

I ricoverati complessivamente rappresentano il 3,4% degli attuali positivi (in terapia intensiva lo 0,4%).

Comune di Palermo, accesso a servizi solo con Green pass

Il Comune di Palermo, "in attuazione dell'ordinanza del Presidente della Regione n.84 del 13 agosto scorso, interdirà, a coloro che saranno sprovvisti della certificazione verde, l'accesso ai servizi pubblici erogati direttamente e quelli dalle Aziende comunali partecipate, nonché a quelli erogati dai soggetti privati incaricati" dall'Ente locale. Lo rende noto il segretario generale del Comune, Antonio Le Donne, d'intesa con il vicesindaco Fabio Giambrone.

SOLDI AI COMUNI. Ottantatré milioni di euro per gli investimenti dei Comuni siciliani. La Regione si appresta a trasferire agli enti locali che ne hanno fatto richiesta (368 su 390) le risorse frutto di una riprogrammazione del Fondo sviluppo e coesione proposta dal governo Musumeci. Gli uffici del dipartimento Autonomie locali hanno già completato l'istruttoria e il dirigente generale ha autorizzato la liquidazione di 83,3 milioni di euro per investimenti a finalità sociale. "Conclusa la lunga ed estenuante interlocuzione con il governo centrale - evidenzia il presidente della Regione Nello Musumeci - i Comuni potranno finalmente utilizzare le risorse che abbiamo voluto destinare loro con un'apposita norma inserita nella Legge Finanziaria regionale dello scorso anno: una delle numerose misure che abbiamo messo in campo contro la pandemia a sostegno di cittadini e imprese". "La Regione - sottolinea l'assessore alle Autonomie locali, Marco Zambuto - continua a essere a fianco dei Comuni, a maggior ragione in questo periodo che ha causato gravi difficoltà finanziarie a tutti gli enti locali".