Coronavirus, dilagano i contagi in Sicilia: tre volte la Lombardia. Chiusure da lunedì 

21/08/2021 17:48:00

Sono 1.739 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 20.812 tamponi processati e l'indice di positività è dell'8,4%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. La Sicilia, oggi, ha registrato il triplo dei contagi della Lombardia. Dodici i decessi (10 si riferiscono ai giorni precedenti) e 15 i ricoveri di cui uno in terapia intensiva. Sono 363 i guariti in un solo giorno.

Attualmente ci sono 22.629 positivi in Sicilia, di cui 677 ricoverati in ospedale (ordinario), 84 in terapia intensiva e 21.868 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 234.360, mentre i decessi a 6.213. Da inizio pandemia sono state 263.202 le persone contagiate nell'Isola.

A livello provinciale, sono 334 i nuovi casi registrati a Palermo, 233 a Catania, 487 a Messina, 185 a Siracusa, 126 a Ragusa, 95 a Trapani, 105 a Caltanissetta, 93 ad Agrigento e 81 a Enna.

Per arginare i contagi da lunedì scatteranno chiusure e restrizioni per i Comuni che sono sotto la soglia di vaccinazione del 60% e che hanno un alto numero di contagi. Si tratta di almeno 40 Comuni.

"Il trend di crescita dei casi di soggetti positivi impone, come preannunciato, un provvedimento di contenimento che decorrerà dal 23 agosto. Il tema, come abbiamo sempre detto, non è la 'zona gialla' regionale, ma il necessario rallentamento dell'epidemia dove i casi sono crescenti per contagiosità". Lo ha dichiarato l'assessore della Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza. "L'impatto sulla struttura ospedaliera - ha aggiunto Razza - con un solo incremento di posti occupati in terapia intensiva, non può essere da solo valutato positivamente. È lecito attendersi ancora una crescita di contagi perché raccoglieremo nei prossimi giorni gli effetti del ferragosto. Nessuno può pensare che si mettano a rischio le persone e le attività economiche. Le zone più a rischio sono quelle con minori vaccinazioni, quindi è là che si deve tempestivamente intervenire". Secondo quanto si apprende la Regione Siciliana per fare fronte all'emergenza pandemica da Covid-19 nell'isola disporrà delle zone 'colorate' per Comuni, che saranno dipendenti non soltanto dal numero delle persone positive, ma anche da quelle vaccinate. L'assessorato alla Salute ha già avviato uno screening per le valutazioni da adottare per ciascun comune.