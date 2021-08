Finanziamenti agevolati e fondo perduto per migliorare la competitività delle imprese artigiane

23/08/2021 09:30:00

Area Geografica: Sicilia

Scadenza: PROSSIMA APERTURA – Domande a partire dal 07 settembre 2021

Beneficiari: Micro Impresa

Settore: Artigianato

Spese finanziate: Formazione, Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinari

Agevolazione: Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato

Il presente Avviso intende agevolare investimenti da realizzarsi nel territorio della Regione Sicilia, da parte delle imprese artigiane, finalizzati a migliorare la competitività, favorendo l’introduzione di soluzioni innovative e migliorando le strategie commerciali.

Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda le imprese artigiane, attive, aventi sede operativa in Sicilia, classificate come microimprese.

I beneficiari devono avere, al 31 dicembre 2019, un numero di addetti (ULA) non superiore a 5 ed utili netti non superiori ad € 30.000,00, risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata.

Tipologia di interventi ammissibili

Gli investimenti ammissibili devono essere finalizzati a:

• incrementare la produzione;

• introdurre innovazioni di processo e/o di prodotto;

• introdurre innovazioni tecnologiche;

• fornire una formazione specialistica al personale

Le spese ammissibili devono riguardare una delle seguenti tipologie:

a) acquisto macchinari/attrezzature/arredi/impianti, nuovi di fabbrica, necessari al ciclo produttivo dell’impresa artigiana;

b) ristrutturazione e manutenzione del laboratorio (migliorie del laboratorio, ristrutturazioni edilizie, restauro, manutenzione straordinaria, adeguamento locali alle misure anti-covid);

c) acquisto di software/brevetti/licenze e soluzioni tecnologiche, necessarie allo svolgimento dell’attività;

d) acquisti per la realizzazione e/o implementazione di strategie di marketing e azioni commerciali;

e) formazione specialistica del personale collegata agli investimenti di cui alle lettere a), c) e d).

Entità e forma dell'agevolazione

Gli aiuti sono concessi nella forma di finanziamento a tasso agevolato di intensità pari all’80% della spesa ritenuta ammissibile e di contributi a fondo perduto di intensità pari al 20% del finanziamento concesso fino ad un massimo di euro 5.000,00.

Il costo totale ammissibile del progetto non può essere inferiore a € 10.000,00 (diecimila/oo) e superiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00). Tali importi devono intendersi IVA esclusa.

Scadenza

Le domande devono essere presentate a partire dalle ore 11:00:00 del 07 settembre 2021 sino al raggiungimento di richieste per un importo pari al 125% della dotazione.

