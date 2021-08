Scrive Salvatore, sui problemi di parcheggio per i residenti nel centro storico di Trapani

26/08/2021 14:20:00

Sono un onesto cittadino che paga le tasse ed ha la fortuna o la sfortuna di possedere due abitazioni nel centro storico di Trapani, zona porto, nei pressi della Via Rallo e della Via Vita.

Nella Via Rallo, si è dedicata da tempo una consistente parte della strada alle strisce per ciclomotori occasionali (non se ne comprende la motivazione, togliendo parcheggi auto), nel Vicolo Casalicchio parte dello stesso è stato concesso ad uso esclusivo al Bar Angelino (per i tavolini all’aperto, togliendo parcheggi auto) e nella Via Vita transfer occasionali utilizzano la stessa come punto d’incontro per aspettare o lasciare i turisti, posteggiandosi regolarmente in doppia fila in spazi non consentiti (generando caos nella circolazione nei due sensi di marcia).

Il mio annoso problema, come quello di tanti altri è che, pur possedendo un PASS per autovettura, non si trova mai posto nei pressi della propria abitazione.

E’ letteralmente vergognoso che abitando al centro storico non ci si può ritirare a casa, non si può scaricare la spesa o fare scendere persone anziane; si deve rischiare di prendere multe o di non trovare più la propria autovettura.

In questo periodo in particolare, l’amministrazione comunale ha demandato agli ausiliari al traffico il compito di attenzionare le vie, elevare verbali e fare giustamente cassa.

Il Signor Sindaco e tutti i politici locali non prendono minimamente in considerazione i problemi di parcheggio dei residenti, magari trasformando alcune strisce blu della Via Ammiraglio Staiti in gialle o trovando soluzioni alternative; si preoccupano piuttosto di trasformare il suolo delle strisce blu (della Via Ammiraglio Staiti) in spazi privati da concedere come suolo pubblico (vedi Bar Angelino e altri), in adiacenza al transito delle auto (cosa pericolosissima).

Il residente del centro storico ha un destino segnato, quello di vendere la propria abitazione e trasferirsi altrove.

Salvatore