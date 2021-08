Elezioni ad Alcamo. Dalle liste civiche alla Lega. Ecco la "corazzata" Cassarà - Pugliesi 

31/08/2021 06:00:00

Si è aperta ieri pomeriggio la campagna elettorale del centro destra ad Alcamo, presentato il candidato sindaco Massimo Cassarà e la vice sindaca Tiziana Pugliesi.

Sono 9 ad oggi le liste che sosterranno il candidato sindaco, dalle liste civiche ai partiti rappresentati dalla Lega, presente la coordinatrice provinciale Maricò Hopps, presente anche Maria Pia Castiglione, coordinatrice provinciale di Cantiere Popolare, Mna con Angelo Rocca.



Il centrodestra ad Alcamo, però, è più che spaccato, da una parte Cassarà e dall’altra parte Fratelli d’Italia con il candidato sindaco Alessandro Fundarò.

E poi c’è un altro centro destra di cui ancora non si conosce il candidato sindaco, sebbene ci sia la figura di Leonardo Salato che è stato presentato oltre un mese fa ma che pare potrebbe essere sostituito da Giacomo Scala, che ancora non ha sciolto la riserva. La coalizione che farebbe capo a Scala prevede la presenza dell’ UDC con Mimmo Turano e una parte di Forza Italia insieme anche a CentrAli per la Sicilia.



E’ intervenuto alla presentazione Saro Lauria, in qualità di coordinatore e portavoce della colazione: “Sono cinque anni di amministrazione Surdi che vanno recuperati. Noi abbiamo nove liste che rappresentano una pluralità di persone con diverse sensibilità, noi ci caratterizziamo come proposta politica”.

Le liste che compongono la coalizione sono: Lega, Cantiere Popolare, MNA, Destra Liberale, Democrazia e Libertà, Con Alcamo nel Cuore, Siamo Alcamo, Movimento VIA, Alba è la lista del sindaco.

Lauria è stato chiaro: “Puntiamo ad una vittoria a primo turno, noi abbiamo un approccio propositivo alla politica”.

Breve intervento anche da parte della Hopps: “La Lega Sicilia fin dall’inizio si è unita a questa coalizione credendo nel progetto. Ricordiamo l’importanza di questo progetto politico che vede Alcamo oggi con una politica è assente. Noi siamo davvero il centrodestra”.

La senatrice Maria Pia Castiglione incisiva sulla nascita della coalizione: “Il parto è stato rapido e sereno seppure la gestazione difficile. L’obiettivo comune era quello di portare ad Alcamo un candidato sindaco capace e vincente, abbiamo messo insieme 9 liste e sono tante persone che credono in questo progetto”.

Emozionata Tiziana Pugliesi, che ha parlato di progetto umano “Che non conosce veti e che aborra personalismi. Chi non desidera il riscatto della città non è benvenuto, chi persegue interessi personali non è benvenuto. E’ finito il tempo delle strategie politiche, dei veti, dei tornaconti personali, non c’è spazio e tempo se non per il bene degli alcamesi e noi auspichiamo tutti che Massimo Cassarà possa essere il sindaco di Alcamo. La città non merita di essere rassegnata, trasandata”.

Infine la Pugliesi richiama il valore dell’umiltà: “Vorrei che i cittadini abbiano un sindaco che sarà per strada con la gente e tra la gente. Deve confrontarsi con la collettività e capire quali sono le soluzioni”.

A chiudere i lavori proprio il candidato sindaco Massimo Cassarà, un fiume in piena, un uomo di 49 anni che lavora nell’azienda di famiglia e che vive di agricoltura: “Io non vivo di politica e non nasco nel mondo dei partiti, mi preoccupa il cambiamento climatico e la Sicilia è una delle aree a rischio desertificazione, noi dobbiamo andare verso la transizione ecologica”.

"Dal piano traffico al piano regolatore, un insieme di progetti che vedono la coalizione ambire alla vittoria”.

Infine ha lanciato l’appello agli altri partiti che compongono la coalizione di Musumeci: “La nostra è una colazione di programma, ascolteremo tutti. Se pensano che la mia candidatura possa essere la sintesi saranno i benvenuti”.