Quando effettuare una visita oculistica

L'oculista è il medico in grado di prevenire, diagnosticare e trattare i disturbi e i problemi che possono interessare l'occhio. Per farlo sottopone a visita il paziente e se necessario avvalendosi di tecnologie all’avanguardia stabilisce terapie mediche o chirurgiche. Inoltre prescrive lenti correttive.

La visita oculistica dovrebbe essere un appuntamento cui non mancare nemmeno quando sembra di non avere alcun problema alla vista. Per questo, oltre a chiedere un appuntamento in caso di disturbi agli occhi e di riduzione delle capacità visive, è bene rivolgersi a questo specialista almeno ogni 2 anni, aumentando la frequenza delle visite in base alla predisposizione familiare alle patologie oculari, alla presenza di problemi come ipertensione arteriosa sistemica, diabete mellito e malattie reumatiche, all'eventuale assunzione di farmaci che possono influenzare la salute degli occhi e all'età.

Nei bambini è consigliabile una visita oculistica prima dei 3 anni, una prima dei 6 anni e una ogni 1 o 2 anni fino ai 14 anni.

A tal fine, presso il Poliambulatorio Morana Salus di Marsala, sarà possibile prenotare una visita oculistica col Dott. Nicola Ardagna nelle seguenti date: 17 e 24 settembre.

Per informazioni e prenotazioni contattare il Poliambulatorio Morana Salus ai seguenti recapiti 0923 19 66 135 - 320 115 28 52 o visitare il sito www.moranasalus.it.