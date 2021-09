Marsala, all'istituto "Garibaldi Pipitone" il progetto "The best school"

10/09/2021 04:00:00

All'Istituto Comprensivo "Garibaldi Pipitone" di Marsala al via la fase di rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali che fa da introduzione al nuovo anno scolastico. Le attività laboratoriali e momenti di ascolto mediante sportelli di supporto psico-pedagogico per l’anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022.

Il progetto denominato “The Best of school” è gestito dalla Cooperativa Pega Onlus e coordinato dalla Pedagogista, Michela Pipitone, ha preso avvio il 1° settembre ed è articolato su due Linee d’intervento:

Linea d'intervento 1 - “PotenziaMenti” è un percorso di rinforzo disciplinare delle materie di base (italiano e matematica) in un’ottica laboratoriale, attraverso le nuove metodologie pedagogiche di peer tutoring, cooperative learning e di mastery learning (metodo individualizzato).

Le attività per gli alunni delle classi 2^, 3^, 4^ e 5^ sono condotte da Pedagogisti ed Educatori con competenze didattiche, esperti nella conduzione di gruppi e nello sviluppo delle competenze di base (Life Skills). Le attività presso la scuola “G. Pascoli” per la primaria e “V. Pipitone” per la secondaria di primo grado, si concluderanno mercoledì 15 settembre 2021.

Linea d'intervento 2 - Sportelli d’ascolto itineranti denominati: “SOS Infanzia” per la scuola materna, “Giovani in ascolto” per la scuola media, “Spazio DisABILITA’” per la scuola materna, elementare e media. Le consulenze psico-pedagogiche per alunni, genitori e docenti saranno gestite dalla Dott.ssa Michela Pipitone (Pedagogista e Mediatore familiare) e dalla Dott.ssa Alida Caldarella, (Psicologa dell’età evolutiva), che su segnalazione del Dirigente scolastico, del consiglio di classe o di richiesta diretta da parte di alunni, genitori o docenti, si attiveranno per programmare il primo colloquio e la relativa presa in carico.

Gli Sportelli saranno attivi dal 16/09/2021, primo giorno di scuola, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022.