Covid. Sicilia ancora prima per contagi. Oltre tremila i sanitari non vaccinati

12/09/2021 06:00:00

La Sicilia continua ad avere il brutto primato di regione italiana con il maggior numero di nuovi contagi giornalieri, anche se da qualche giorno i dati sono in calo. Ieri, però, si è registrato un leggero aumento dei ricoveri nei reparti ordinari e una diminuzione, invece, tra quelli in terapia intensiva. E in Sicilia sarebbero oltre tremila i sanitari non ì ancora vaccinati.

Oltre tremila sanitari in Sicilia senza vaccino

In Sicilia sono oltre tremila i sanitari, tra medici e infermieri, che non hanno fatto nemmeno una dose di vaccino anti-Covid-19. Emblematico il caso della provincia di Palermo, dove sono oltre 800 i lavoratori della sanità che non hanno risposto né alla prima né alla seconda email di sollecito inviate dall’Asp. Nello specifico a Palermo ci sarebbero 295 tra medici e odontoiatri, 278 infermieri, 142 tecnici di radiologia medica, 78 farmacisti e 36 veterinari, in totale 829 soggetti che non hanno effettuato neanche la prima dose. L’Asp di Palermo si appresta a sospendere 44 dipendenti che avrebbero dovuto mettersi in regola almeno con la prima dose, tra questi vi sono tre medici, 16 infermieri, 13 amministrativi e quattro fisioterapisti.

Ancora vittime in provincia di Trapani

Un'altra donna di Pantelleria è morta di Covid all'ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala, aveva 67 anni. Da un mese si trovava ricoverata. Le sue condizioni erano apparse subito gravi, ed è stata ricoverata in terapia intensiva e purtroppo non c’è stato nulla da fare. La signora è la seconda vittima della settimana pantesca a causa del Covid. Nei giorni scorsi è morto un uomo di 80 anni, un noto sub, molto conosciuto in tutta l'isola per le sua attività di pesca subacquea.

I dati siciliani

Diminuisce il numero dei nuovi positivi in Sicilia rispetto a ieri, ma l'Isola rimane la prima regione in Italia per numero di nuovi positivi. Secondo il bollettino del ministero della Salute sono 770 i nuovi contagiati al Coronavirus nelle ultime 24 ore su 18.441 tamponi processati. Cala leggermente l'indice di positività, sceso a 4,2% mentre ieri era 4,7%. Aumentano invece di 8 unità, i ricoveri nei reparti ordinarii mentre scendono quelli in terapia intensiva (-2). Sono 25 i decessi, la Regione ha comunicato che tutte le morti si riferiscono a giorni precedenti. Sono 843, invece, i guariti in 24 ore. Rispetto a sabato della scorsa settimana c'è un 36% in meno di nuovi casi giornalieri, ma la Sicilia rimane la prima regione per numeri di contagi in un solo giorno.

Attualmente ci sono 26.255 nuovi positivi, di cui 801 ricoverati in ospedale (ordinario), 106 in terapia intensiva e 25.348 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 25.503, mentre i decessi a 6.568. Da inizio pandemia sono state 287.826 i casi Covid in Sicilia. Questi i dai livello provinciale: 114 i casi a Palermo, 138 Catania, 150 Messina, 136 Siracusa, 47 Ragusa, 106 Trapani, 36 Caltanissetta, 30 Agrigento e 13 Enna.

I dati in Italia

Sono 5.193 i nuovi casi di Coronavirus su 333.741 tamponi effettuati su un totale di 87.186.478 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati 57 i decessi (ieri 62), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 129.885. Con quelli di oggi diventano 4.601.749 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 127.626 (-863), 122.962 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 4.117 di cui 547 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 4.344.238 con un incremento di 5.997 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è, come detto, la Sicilia (770), seguita da Lombardia e Veneto (596), Emilia Romagna (499) e Campania (449).