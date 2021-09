Finanziamento a fondo perduto fino all'85% per azioni di comunicazione e marketing digitale

13/09/2021 09:13:00

Area Geografica: Sicilia

Beneficiari: Micro Impresa, PMI

Settore: Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Cultura, Commercio, Artigianato, Agroindustria/Agroalimentare

Spese finanziate: Digitalizzazione, Consulenze/Servizi, Attrezzature e macchinari

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

Scadenza: Le domande di contributo potranno essere inviate dalle ore 10,00 del 30/09/2021 alle ore 17,00 del 20/10/2021

Descrizione del bando

Il bando intende sostenere le MPMI contribuendo:

- alla diffusione della cultura digitale

- all’innalzamento del livello di consapevolezza delle imprese sulle opportunità offerte dal digitale e sui vantaggi

- all’adozione di interventi di digitalizzazione finalizzati all’implementazione di azioni di comunicazione e marketing on-line

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo pubblico previsto dal presente avviso le ditte individuali, le società di capitali, le società di persone, le società cooperative, i consorzi che alla data di presentazione della domanda e fino alla erogazione del contributo pubblico:

- rientrino nella definizione di MPMI (micro piccola e media impresa)

- realizzino prodotti siciliani in una unità locale con sede in Sicilia

Tipologia di interventi ammissibili

Con il presente avviso si finanziano le spese seguenti:

a) consulenze e servizi finalizzati a creare o migliorare la qualità del sito web, sotto il profilo contenutistico e grafico, e le sue prestazioni;

b) azioni di comunicazione/ marketing on – line sul web e/o sui canali social, incluse le eventuali traduzioni dei testi connesse alle azioni virtuali;

c) acquisizione di soluzioni tecnologiche digitali e strumenti di analisi strettamente collegati alle azioni di comunicazione e marketing on-line.

Entità e forma dell'agevolazione

La dotazione finanziaria complessivamente stanziata con il presente avviso ammonta a € 1.200.000,00.

Le spese massime ammissibili a finanziamento non potranno superare € 10.000 (IVA esclusa ) e non potranno essere inferiori a € 5.000 ( IVA esclusa).



Il contributo concesso a fondo perduto è pari:

- al 70% delle spese ammissibili per le voci di cui alle lettere a) e b)

- all’ 85% delle spese ammissibili per le voci di cui alla lettera c)

Scadenza

Le domande di contributo potranno essere inviate dalle ore 10:00 del 30/09/2021 alle ore 17:00 del 20/10/2021.

