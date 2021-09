15/09/2021 12:09:00

Si accelera sul Green Pass: da metà Ottobre sarà obbligatorio per tutti i lavoratori, sia del settore pubblico che per i privati.

L' accordo è fatto, il decreto del governo sarà approvato domani. I tecnici di Palazzo Chigi sono al lavoro per portare la bozza del testo alla «cabina di regia» guidata dal presidente del Consiglio Mario Draghi che dovrà decidere se «sdoppiare» il provvedimento partendo dalla pubblica amministrazione per procedere la prossima settimana con le aziende private, oppure far scattare subito la certificazione verde per tutti.