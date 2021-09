Perchè rivolgersi ad un dermatologo

16/09/2021 08:59:00

Curare la propria pelle significa prendersi cura di sé, pertanto, rivolgersi ad uno specialista è estremamente indispensabile, perché le informazioni ottenibili con la Consulenza dermatologica:

- sono in grado di individuare tutti i possibili problemi associati alle patologie della pelle;

- conducono ad una diagnosi precoce di malattie o lesioni potenzialmente pericolose per la salute;

- attivano approfondimenti diagnostici e percorsi terapeutici mirati;

- identificano strategie terapeutiche utili a ridurre rischi di ricadute, mantenere sotto controllo problemi cronici, rallentare l'evoluzione di patologie a carattere progressivo.

A tal fine, presso il Poliambulatorio Morana Salus di Marsala, è possibile prenotare una consulenza dermatologica, per la cura del viso e del corpo, col Dott. Luciano Termini per il 18 settembre.

Il Dott. Luciano Termini, specializzato in Dermatologia e Venereologia e in Medicina Estetica, sarà al tuo servizio per offrirti la migliore consulenza su tutte le terapie e i trattamenti offerti:

- Mappatura dei nei

- Malattie allergiche cutanee

- Trattamenti macchie cutanee

- Trattamento della psoriasi

- Trattamenti antiacne

- Trattamento delle rughe

- Trattamenti personalizzati per la caduta dei capelli

e molte altre malattie dermatologiche e trattamenti estetici.

Per informazioni e prenotazioni contattare il Poliambulatorio Morana Salus ai seguenti recapiti 0923 19 66 135 - 320 115 28 52 o visitare il sito www.moranasalus.it.