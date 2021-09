Marsala, 16 aule dell'Agrario non sono agibili. Lezioni nei laboratori

17/09/2021 11:20:00

Manca l'agibilità in 16 aule dell'Istituto Tecnico Agrario e Alberghiero "Abele Damiani" di Marsala e per non stoppare, o meglio, per non rinviare l'inizio del nuovo anno scolastico, il dirigente Domenico Pocorobba ha deciso di utilizzare le aule speciali utilizzate per i laboratori, ma anche altri locali interni al Convitto o le aule vicine alla palestra.

Con una lettera inviata al Libero Consorzio Comunale di Trapani, al Prefetto, all'assessore regionale all'istruzione, alle Istituzioni Scolastiche Regionali e al sindaco di Marsala, il dirigente ha comunicato l'attuale impossibilità di utilizzo delle 16 aule.

“Nelle more di intraprendere tutte le iniziative volte al riutilizzo, la presidenza dell’Agrario, - scrive Pocorobba - visti i tempi stretti che non consentono la convocazione di ulteriori tavoli tecnici, procederà in via del tutto emergenziale, sperando che sia in via provvisoria, ad allocare le classi in tutte le aule speciali”.

Il dirigente chiede, però, al Libero Consorzio Comunale, quanti e quali locali o prefabbricati, potrà mettere al più presto a disposizione dell’Istituto “Damiani” di via Trapani. Non utilizzare le aule da laboratorio è in fatti molto penalizzante per il percorso di studi sia dell'Agrario che per l'Alberghiero.