Marsala, primo giorno di scuola al "Pascasino" nel segno della "RiGenerazione"

17/09/2021 12:00:00

Un nuovo inizio, un percorso che, dai primi germogli al fiore simboleggia, la “RiGenerazione” e la RiNascita.



Seguendo questa linea è stato dato il benvenuto ai nuovi studenti del Liceo “Pascasino” di Marsala, martedì 15 settembre.

Gli alunni delle classi prime sono stati accolti dai compagni di scuola che li hanno guidati lungo un tragitto fatto di pittura, installazioni artistiche, mostre fotografiche e musica.



E’ il prodotto finale del progetto Restart Life 2021, realizzato nell'ambito del Piano Scuola d’Estate che, tra luglio e agosto, ha coinvolto più di 100 alunni del “Pascasino” di tutti gli indirizzi di studio.

La Scuola d’Estate è il Piano promosso e finanziato dal Ministero dell’Istruzione per le attività, appunto, estive volte al potenziamento delle competenze di base e alla riacquisizione della socialità persa durante i mesi di didattica a distanza a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19.



Restart Life ha avuto come tema centrale il ciclo della vita. Un percorso che ha portato alla realizzazione di un murale che segue, tra le pareti d'ingresso del plesso di via Falcone, il ciclo della vita dai primi germogli alla fioritura della Primula, un fiore che nella campagna vaccinale simboleggia il ritorno alla libertà. Un albero realizzato con i vecchi banchi doppi è, invece, simbolo di rinascita e di recupero. Gli studenti del Liceo hanno poi rappresentato ciò che per loro è “vita” dilettandosi nella fotografia, immortalando attimi, professioni, esperienze, luoghi.



Il benvenuto alle nuove studentesse e ai nuovi studenti è stato impreziosito da un momento musicale in Aula Magna legato al ciclo della vita. Ogni azione è finalizzata allo “star bene a scuola”, elemento di base della mission Liceo “Pascasino”.