Marsala, all'Itet "Garibaldi" pronti a consegnare libri e Ipad agli studenti 

21/09/2021 10:00:00

All'ITET "Garibaldi" di Marsala con l'inizio del nuovo anno scolastico si è pronti alla consegna in comodato d'uso gratuito della fornitura di libri e IPAD per tutti gli studenti delle prime classi.

"L’anno non poteva iniziare in modo migliore -dichiara la Dirigente dell’Istituto Tecnico Economico e Turismo “G. Garibaldi” di Marsala, Loana Giacalone -. Le ultime settimane di agosto hanno visto i nostri studenti alle prese con il modulo Laboratorio di

Creatività del Pon FSE Apprendimento e socialità, che ancora continua e che ha permesso loro non solo di recuperare meccanismi di relazionalità in qualche modo messi tra parentesi dalla pandemia, ma anche di appropriarsi degli spazi scolastici rinnovandoli profondamente, riconquistando un senso di comunità e di appartenenza ora riscoperto".

All'interno dell'istituto si possono apprezzare straordinari murales, porte artistiche che parlano delle discipline di studio…straordinari i volti ritratti dai murales, all’interno di un progetto che vuole fare il focus su temi caldi: la violenza sulle donne, la necessità di sviluppare un pensiero divergente, creativo… Ragazzi straordinari e sensibili…Una scuola che è di nuovo palestra relazionale. Luogo di confronto e di costruzione di ponti. Tante le attività che si rincorreranno e molte completeranno il Pon FSE Apprendimento e socialità che si compone di ben 17 moduli formativi.

"Intanto è passata già una settimana di lezione: noi abbiamo iniziato giorno 13 settembre. A breve consegneremo ad ognuno dei nostri studenti delle prime classi, in comodato d’uso gratuito - continua la preside Giacalone - la fornitura completa di libri scolastici, cartacei e digitali, e un IPad di ultima generazione, tutto frutto dell’ingente finanziamento ottenuto dal nostro istituto a seguito del Pon FSE Sussidi didattici. Cerchiamo di essere attenti alle esigenze delle famiglie e dei nostri studenti. Gli ultimi due anni sono stati rovinosi da diversi punti di vista e il fatto di potere dare loro un aiuto concreto in relazione al diritto allo studio è per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione, che ci ripaga del grande sforzo messo in campo per intercettare e utilizzare al meglio le risorse. La scuola deve essere davvero ponte, reale risorsa per le nostre famiglie e i nostri studenti e abbiamo il dovere di esserci e offrire agli alunni la possibilità di crescere attraverso una pluralità di linguaggi e di esperienze ed interventi di supporto mirati di diverso tipo".