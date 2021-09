Covid: in calo nuovi positivi in Sicilia. Il 62,7% della popolazione ha completato ciclo vaccinale

In Sicilia nella settimana 15-21 settembre si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (419) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-27,9%) rispetto alla settimana precedente. Sopra...