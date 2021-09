Quando rivolgersi ad un neuropsichiatra infantile

27/09/2021 08:45:00

La Neuropsichiatria Infantile è una disciplina medica specialistica che si occupa delle problematiche relative allo stato di salute psichico e neurologico nell’infanzia e nell’adolescenza (0-17 anni). Ambito di intervento privilegiato è la tutela della salute neuropsichica già nella prima infanzia attraverso l’individuazione di segnali di vulnerabilità/allarme e il riconoscimento della necessità di una presa in carico del nucleo familiare in quella finestra nella quale l’efficacia dell’intervento risulta essere maggiore.

Un concetto di grande interesse e diffusamente condiviso dalla comunità scientifica è che la diagnosi precoce dei disturbi psico-comportamentali e relazionali del bambino consente di prevenire la strutturazione di quadri psicopatologici in epoche successive della vita.

Patologie di interesse neuropsichiatrico sono sia quelle in cui vi è una compromissione del sistema nervoso centrale (ad esempio l’epilessia, patologia di frequente riscontro) e periferico, nonchè disturbi più propriamente psichici, con un approccio di tipo evolutivo che ha come primo obiettivo il rispetto del bambino , l'identificazione del suo profilo di sviluppo cioè dell’acquisizione delle competenze secondo le possibilità individuali e contestuali.

Molti genitori si chiedono quando sia necessario portare il proprio figlio ad una visita specialistica dal neuropsichiatra infantile. Ebbene, tutte le volte in cui un genitore ha delle perplessità su alcuni aspetti comportamentali del proprio bambino è opportuno contattare l’esperto che con la collaborazione delle figure genitoriali si occuperà di identificare il problema e proporre il percorso utile alla sua soluzione. Sotto il profilo neurologico l’invio avviene generalmente ad opera del pediatra o ancora se i genitori sospettano una disfunzione neurologica che verrà o meno confermata dallo specialista stesso.

