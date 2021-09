27/09/2021 10:07:00

Lutto nel mondo delle farmacie e dell'imprenditoria Marsalese, all'età di 86 anni è morto, Nicola Titone della storica farmacia di piazza Marconi.

Oltre che per il suo lavoro di farmacista, Titone, era conosciuto anche la grande passoione per l'agricoltura e in particolare per l'olivicoltura, questo lo ha portato ad essere un apprezzato produttore di olio, con riconosciemnti in tutto il mondo e tra i primi in Sicilia a convertire la produzione in biologico.