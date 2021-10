Covid nel Trapanese: crolla il numero dei ricoverati, sono 9. I dati di oggi

01/10/2021 15:32:00

Tornano a diminuire gli attuali positivi al Covid19 in provincia di Trapani. Sono 946 secondo il report giornaliero comunicato dall'ASP di Trapani, 75 in meno rispetto a ieri. Crollano anche i ricoveri nei reparti ordinari, sono 9, mentre ieri erano 27. In terapia intensiva già da ieri non si registra nessun ricoverato.

Questi i dati nel dettaglio.

Alcamo 125; Buseto Palizzolo 2; Calatafimi-Segesta 6; Campobello di Mazara 40; Castellammare del Golfo 48; Castelvetrano 59; Custonaci 12; Erice 93, Favignana 10; Gibellina 0; Marsala 138; Mazara del Vallo 62; Paceco 29; Pantelleria 12; Partanna 9; Petrosino 32; Poggioreale 1; Salaparuta 0; Salemi 9; San Vito Lo Capo 7; Santa Ninfa 5; Trapani 216; Valderice 31; Vita 0.

Totale casi attuali positivi: 946 (-75)

Deceduti in totale 403 (+0)

Guariti totali 18650 (+100)

Ricoverati in terapia intensiva 0 (-)

Ricoverati nei reparti ordinari 9 (-22)

Tamponi molecolari 447

Tamponi ricerca antigene 179