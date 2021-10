Finanziamenti Agevolati e Fondo Perduto NextGenerationEU per le imprese del Sud

08/10/2021 11:05:00

Il finanziamento agevolato è rivolto a tutte le PMI operanti nel sud Italia nello specifico per le seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. La dotazione finanziaria per le imprese del sud ammonta a euro 480.000.000,00.

È possibile richiedere un finanziamento massimo, pari a euro 300.000,00, a Tasso Agevolato (0,055%), con una quota a Fondo Perduto fino al 25%, nel limite di agevolazioni pubbliche complessive concesse in regime di Temporary, e senza necessità di presentare garanzie.

Mentre per PMI con sede operativa, da almeno 6 mesi, in una regione del Sud Italia, sopra menzionate, potranno richiedere una quota di cofinanziamento a fondo perduto più elevata, fino a un massimo del 40%, nel limite di agevolazioni pubbliche complessive concesse in regime di Temporary Framework.

Possono essere presentate domande per una sola tipologia di finanziamento destinato nello specifico a:

- Transizione digitale ed ecologica delle PMI con vocazione internazionale;

- Partecipazione di PMI a fiere e mostre internazionali, anche in Italia, e missioni di sistema;

- Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (ecommerce).

Presentazione delle domande

Dal 21 ottobre si potrà pre-caricare il modulo di domanda firmato digitalmente.

Il 28 ottobre alle ore 09.30 si aprirà il Portale operativo per la ricezione delle domande di finanziamento.

