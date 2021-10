E' morto Rosario, il papà del senatore Davide Faraone 

22/10/2021 08:34:00

E' morto Rosario Faraone, padre del senatore siciliano di Italia Viva, Davide Faraone.

Ne dà notizia Italia Viva Sicilia che esprime il profondo senso di vicinanza al senatore per la prematura scomparsa del padre, ricordandolo come "uomo di grande umanità, guida stabile per la famiglia, persona di forte sensibilità che lascia in tutti coloro che lo hanno conosciuto un segno tangibile della sua presenza".

Il cordoglio arriva anche dalla comunità di Italia Viva della provincia di Trapani.

Rosario Faraone aveva 68 anni, ed è stato stroncato in pochi mesi da un male incurabile.

“Alla fine il giorno in cui avrei dovuto cercare nel suo armadio il vestito scuro, la camicia bianca e la cravatta rossa è arrivato – ha scritto Davide Faraone -. Ci ha lasciati soffrendo ma senza un lamento. Ci ha insegnato come si affronta una malattia e come si muore. L’ultimo insegnamento della sua vita straordinaria, vissuta accanto alla donna che ha conosciuto che erano bambini ed ha sempre amato, ai suoi fratelli, i figli ed i nipoti. E vissuto accanto a tutti voi che lo avete conosciuto e che potrete esprimere un giudizio sulla persona che è stata. Io sono suo figlio, troppo di parte. Posso soltanto dirvi che non riuscirò mai ad essere come lui. Papà sarà sempre il punto di riferimento inarrivabile, l’esempio da seguire. Sono riuscito a dirglielo soltanto qualche giorno prima che se ne andasse. Rosario Faraone detto Saro, come Sara, mia figlia, la nipote che ha amato molto più di se stesso e che è riuscito a vedere qualche giorno prima di lasciarci, “è il giorno più bello della mia vita” mi ha detto. Adesso indossa il vestito scuro, la camicia bianca e la cravatta rossa, è sereno”.

***

A Davide Faraone e ai suoi familiari il cordoglio della redazione e del direttore di Tp24 e di Rmc 101.