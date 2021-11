L'Abele Damiani di Marsala al Blue Sea Land. L'Alberghiero di Erice a "Le Donne nell'arte del Flambè"

08/11/2021 04:05:00

Continuano sulla cresta dell’onda le performance degli studenti dell’Alberghiero “Abele Damiani” di Marsala, partner della X edizione Blue Sea Land , l’evento internazionale che si è svolto a Mazara dal 27 al 31 ottobre 2021, presso l’ Area show cooking , stand centrale del dipartimento della pesca mediterranea, nella Piazza della Repubblica.



La manifestazione, organizzata dal Distretto della Pesca e Crescita Blu, con il supporto della Regione Siciliana e dell’Osservatorio della Pesca del Mediterraneo, ha richiesto all’Istituto Alberghiero “Abele Damiani” la predisposizione di alcuni servizi per la migliore riuscita dell’iniziativa, al fine di elevare e valorizzare le bontà enogastronomiche e le eccellenze dei prodotti ittici del territorio siciliano.

Core business dell’evento è stata la Blue Economy, l’economia della responsabilità, individuale e collettiva, che parte dal mare, dalla Sicilia, ma che non si esaurisce nel mare e con il mare. La X edizione Blue Sea Land è stata il laboratorio privilegiato della Blue Economy, attraverso incontri scientifici, eventi culturali e spettacoli culinari. E’ stata un’occasione di scambio e confronto, per guardare al futuro con una visione di ecosostenibilità sociale, economica ed ambientale.



Il team esperto di docenti e studenti dell’Alberghiero Damiani ha partecipato alle sessioni mattutine della manifestazione, cimentandosi in show coking, abbinamenti cibo-vino e preparazioni flambè. La cultura mediterranea è stata protagonista indiscussa della ripartenza e i docenti dell’Abele Damiani, tra i quali il prof. Paolo Austero, con le giovani promesse dell’Istituto hanno deliziato i palati degli avventori, fra cui ristoratori, giornalisti, critici enogastronomici e figure istituzionali., creando ricette del territorio siciliano, esaltando e valorizzando la tipicità dei nostri mari e celebrando così l’apoteosi del gusto. Nella preparazione dei piatti, una particolare attenzione è stata rivolta ai prodotti realizzati con i grani antichi della tradizione siciliana, come la Jolanda di russello trafilata al bronzo, cotta in guazzetto di rana pescatrice , zucca e patata americana affumicata, un vero ripudio di odori, sapori culture. Presenti all’evento di portata internazionale, il Presidente del Distretto Cosvap Nino Carlino,il Dirigente generale della Regione Sicilia Dario Caltabellotta e l’Assessore alla pesca in Sicilia Tony Scilla, che hanno gustato ed apprezzato i piatti sapientemente preparati dal team del Damiani. Dopo la partecipazione al Forum italiano dell’Export, una nuova ed importante esperienza formativa per gli studenti marsalesi, che hanno mostrato impegno e serietà. “Una scuola proiettata nel futuro con professionalità e competenze mirate - ha affermato il Dirigente Scolastico, dott. Domenico Pocorobba – una scuola che offre agli studenti una formazione completa e favorisce un sicuro ed agevole inserimento nel mondo del lavoro”



L'Alberghiero di Erice a Grado

L’Istituto Superiore “I. e V. Florio” di Erice è pronto per partecipare al concorso nazionale "Le Donne nell’Arte del Flambè" che si svolge a Grado, in Friuli, dove voleranno tre alunne della scuola, Aurora, Soraya e Sofia, che prepareranno i piatti della nostra terra raccontando la storia di donna Franca Florio.

Prima dell’importante evento a scuola si è svolta un’anteprima con giudici d'eccezione: il presidente di Amira, Associazione Maitre Italiani Ristoranti e Alberghi, Valerio Beltrami, e il direttivo al completo.

Si tratta nello specifico del 65° Congresso internazionale Amira, l’associazione dei maître che rinnoverà anche le cariche, e della quinta edizione de “Le Donne nell’Arte del Flambè”, di fatto il campionato italiano di cucina alla fiamma riservato alle donne, sia maître professioniste, sia studentesse di istituti alberghieri. Aurora e Sofia sono studentesse della 3^ E dell’Alberghiero di Erice, e Soraya della 4^ I.

"PCTO" dell'istituto Sciascia Bufalino alla Chiazza

Nei giorni scorsi, la “Chiazza” è stata la location scelta dall'Istituto “Sciascia-Bufalino” per la realizzazione di una mostra relativa agli indirizzi didattici della scuola nonché per l'attuazione di una serie di laboratori ben sviluppati dagli studenti insieme ai loro docenti ed aperti alla cittadinanza. Gli allievi, coordinati dalla prof.ssa Rizzo e dal Dirigente Badalamenti, hanno potuto pertanto mettere in atto gli insegnamenti appresi durante le ore di lezione trasformando in atti pratici la teoria appositamente studiata. “L'Amministrazione Comunale ha favorevolmente accolto la proposta di realizzare le attività di PCTO al centro storico della città - dichiarano il Sindaco Tranchida e l'Assessore alla Pubblica Istruzione Abbruscato - perché il luogo prescelto dall'Istituto è senza dubbio simbolo di incontro e condivisione di idee con la cittadinanza e ben si prestava per la riuscita della manifestazione. I giovani sono il futuro del nostro territorio e vederli all'opera sul campo è sempre motivo di gioia ed apprezzamento. Complimenti a tutti per la riuscita della manifestazione”.