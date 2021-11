O-I Glass ha presentato Cento Per Cento Sicilia a SOStain Sicilia. Partner la Sarco di Marsala

11/11/2021 16:53:00

Cento Per Cento Sicilia è un’idea nata qualche anno fa nello stabilimento O-I di Marsala (unica vetreria presente sulla regione), per soddisfare e valorizzare le esigenze del mercato locale, fornendo contenitori in vetro sostenibili praticamente a km 0, in quanto il vetro è il materiale perfetto per sostenere un’economia circolare a basso spreco. In questo modo si riescono a produrre bottiglie per i produttori di vino siciliani, con il rottame raccolto dalla Sarco utilizzando fino al 90% di materie prime provenienti dalla Sicilia.

Durante la conferenza “Sicilia sostenibile per natura”, evento svoltosi recentemente a Palermo dedicato alla sostenibilità supportata dal Consorzio Vini DOC Sicilia e dalla Fondazione SOStain Sicilia, O–I Glass, di cui la Sarco di Marsala è partner da diversi anni, ha presentato il progetto “Cento Per Cento Sicilia”.

«Fornire vetro siciliano a KM 0 è un importante passo per sviluppare e portare avanti il concetto di filiera locale e territoriale che, grazie ad un partner solido e affidabile come O-I, stiamo portando avanti - ha dichiarato Antonio Spanò, Amministratore Unico di Sarco srl - Il vetro è uno dei pochi materiali di imballaggio prodotti in un “Circuito Chiuso” e può essere riciclato all’infinito. Siamo fieri dei risultati finora ottenuti con O-I e continueremo ad impegnarci per aumentare ulteriormente la percentuale di rottame per produrre nuove bottiglie. L'utilizzo del vetro riciclato permette, inoltre, un notevole risparmio in termini di energia e di conseguenza si riducono le emissioni di CO2, si preserva il territorio per il mancato sfruttamento delle cave di sabbia silicea, si valorizza l’impegno dei cittadini che attraverso la differenziata diventano anche protagonisti di questo bell’esempio di economia circolare e sostenibilità».