Oggi a TrapanInPhoto il reportage su Poggioreale e il progetto "Piccoli Borghi" di Anso e Tp24

27/11/2021 06:00:00

Oggi il progetto “Piccoli Borghi Italiani” sarà protagonista della decima edizione di TrapanInPhoto con l’incontro “Poggioreale e non solo: il racconto dei piccoli borghi italiani“. Presso l’auditorium Sant’Agostino interverranno Marco Giovannelli, Presidente di Anso (in collegamento via web), Giacomo Di Girolamo, Dir. TP24, Francesco Blanda, Vice Sindaco di Poggioreale e modererà Arturo Safina.

TrapanInPhoto, organizzata dal Gruppo Scatto dell’Associazione I Colori della Vita di Trapani, con il patrocinio della FIAF, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, è tornata dopo due anni di stop e ha scelto come protagonista la Sicilia: terra sorprendente ricca di storia e tradizioni, in cui arte e cultura si intrecciano con meravigliose bellezze naturali. Diversi gli eventi incentrati sul tema, affrontato attraverso il mezzo espressivo delle immagini, con la presenza di lavori di autori e fotografi di rilevanza nazionale e internazionale.

Il racconto di Poggioreale scelto da Tp24 nel progetto “Piccoli Borghi Italiani”, ideato da Anso (Associazione Nazionale Stampa Online) e sostenuto da Google News Initative. Un racconto inedito realizzato dalla redazione di Tp24 con la preziosa collaborazione del film maker e regista Francesco Dinolfo (potete vederlo qui). La storia di Poggioreale distrutta il 16 gennaio 1968, il dramma, il paese abbandonato, il vecchio borgo per il terremoto, il nuovo, da tutti. E nel reportage Poggioreale per i "Piccoli Borghi" ci sono le storie degli anziani. Ne hanno visto di tutti i colori, come tutti gli anziani a Poggioreale, che hanno dono della sintesi per ricordare anni di vita in baracca, la ricostruzione, il terremoto: “Siamo scappati da casa con le chiavi in tasca. Ci sono rimaste le chiavi di casa in tasca, ma la casa non c’era più”, distrutta dal terremoto. Quella ricostruita. I giovani vanno via. Gli anziani piegati dalla fatica di una vita e sommersi dai ricordi. I pochi che restano, che credono in un futuro basato sulla terra e la tradizione. La piazza vuota del nuovo paese. Il via vai di curiosi nei ruderi. Le ferite del terremoto sono ancora vive dopo 53 anni. Il nuovo centro si trova vicino al vecchio borgo, ci sono strade nuove e larghe come in una grande città, ma a Poggioreale di cittadini se ne vedono sempre meno. Nel 1968 erano 4000, oggi sono 1500.

Piccoli Borghi Italiani - In Italia ci sono più di ottomila comuni e decine di migliaia di Piccoli Borghi, spesso dimenticati. Fuori dai soliti itinerari caotici, esistono luoghi suggestivi e abbandonati da secoli, in cui riecheggiano le storie delle persone che li hanno abitati. Luoghi che rappresentano la memoria d’Italia, in cui la bellezza, paesaggistica ed artistica, ne accentua l’importanza. Da qui nasce il progetto Piccoli Borghi Italiani, proposto dall’Associazione nazionale della stampa online (A.N.S.O.) in collaborazione con Google News Initiative. Un progetto che valorizzi il giornalismo iperlocale dando voce proprio a questi Piccoli Borghi, risorse frequentemente soggette a degrado di ogni genere. Piccoli borghi è un progetto cross-mediale che si focalizza sul racconto di una dozzina di piccole realtà collocate in diverse aree d’Italia. Un lavoro giornalistico avanzato che utilizza le diverse piattaforme digital, ognuna con il proprio linguaggio, per fornire una rappresentazione completa del Paese attraverso la valorizzazione e il recupero delle sue realtà “minori” e meno conosciute. Qui il video che racchiude il viaggio nei 12 Borghi Italiani:

Proseguono le mostre di TrapaniInphoto - TrpanInPhoto prolunga l'esposizione della mostra collettiva fotografica “#lucedisicilia”, con immagini di: Romano Cagnoni, Mauro Galligani, Franco Carlisi, Tony Gentile, Gianfranco Jannuzzo, Giuseppe Leone, Melo Minnella, Pino Ninfa, Angelo Pitrone, Arturo Safina, Tano Siracusa, Roberto Strano, ospitata presso la Chiesa S. Agostino. Visto l'elevata affluenza di pubblico si è deciso di prolungare l'esposizione delle foto di per un'ulteriore settimana. Sarà quindi possibile visitare la mostra fino a domenica 5 Dicembre. Come da programma le mostre fotografiche “2020 – L’anno del Covid”, reportage fotografico che racconta le prime settimane di lock down realizzato tra Bergamo, Milano e Venezia - fotografie di Matteo Biatta e “Poggioreale: la città fantasma” - fotografie realizzate dai soci del Gruppo Scatto, installate presso il Complesso Monumentale di San Domenico saranno visitabili fino a domenica 28 novembre mentre la mostra ospitata presso il Museo d'Arte Contemporanea San Rocco, la mostra fotografica “Artigiano della memoria”, gli scatti giovanili di Giuseppe Tornatore sarà visitabile fino al 6 Gennaio 2021. TrapanInPhoto contribuisce a mantenere la città di Trapani culturalmente viva e proiettata nel futuro.