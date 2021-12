“Il Patentino della Robotica” all’ITT P.Mattarella di Marsala

07/12/2021 07:00:00

Nell’ambito degli incontri informativi rivolti agli studenti delle terze medie organizzati dall’Istituto Tecnico Tecnologico “Piersanti Mattarella” di Marsala (ex Industriale), venerdì 26 Novembre scorso si è svolto un evento dal tema il “Patentino della Robotica”, per presentare una realtà già da anni presente presso l’Istituto.



Nel mese di giugno 2021, infatti, gli alunni di tre classi quarte hanno completato il percorso formativo e conseguito

l’ambita certificazione internazionale, che essendo equivalente a quella rilasciata ai professionisti del settore, costituisce un requisito preferenziale per l’accesso a posizioni specifiche per tecnici manutentori di robot industriali.



Qui un breve video riassuntivo sulle attività svolte







L’incontro informativo di Novembre, che si è svolto nel laboratorio di Robotica dell’Istituto, ha riscosso molto successo tra gli studenti. Gli alunni hanno avuto la possibilità di cimentarsi nella programmazione dei movimenti del braccio robotico COMAU - E.Do facendogli eseguire una serie di azioni del tipo Pick and Place e riconoscendo nel contempo la complessità delle stesse.

Il Patentino della Robotica, nato da un’idea della casa editrice Pearson in collaborazione con la COMAU, azienda del gruppo FCA e leader mondiale nella produzione di robot industriali, che vanta come clienti Fiat, Airbus, Iveco, Volkswagen, Ford, Bosh, Caterpillar, Boing , ecc., offre agli studenti un percorso formativo che fornisce la possibilità di conseguire una Certificazione Professionale internazionale direttamente spendibile nel mondo del lavoro, valida anche ai fini dell’acquisizione scolastica di competenze trasversali e di orientamento.



Entrando nel dettaglio, si tratta di un percorso di studio della durata di 100 ore, riconosciuto dal MIUR come PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro), costituito in gran parte da formazione in aula con simulatori di robot industriali e bracci robotici reali, fisicamente presenti presso l’Istituto Tecnico Tecnologico di Marsala e che si completa poi con un esame di certificazione internazionale sull’uso e la programmazione di robot industriali presso i Pearson Place del territorio o presso la Comau Academy di Grugliasco (TO).

Grazie alla presenza all’interno dell’istituto Tecnico Tecnologico di tre docenti già abilitati come formatori/esaminatori Pearson-Comau (solo 32 professionisti in tutta Italia) nell’ambito del “Patentino della Robotica” e quindi specializzati nel campo della robotica industriale, gli studenti hanno la possibilità di ottenere un vero e proprio passaporto verso il mondo del lavoro, visto che quasi la totalità delle realtà industriali all’avanguardia utilizza sistemi robotici per le proprie lavorazioni.



La certificazione apre dunque ad una nuova prospettiva di lavoro e di sviluppo e l’Istituto Tecnico Tecnologico “Piersanti Mattarella” di Marsala, sempre lungimirante e consapevole che investire oggi nella robotica significhi investire nel futuro, é particolarmente orgoglioso di poter offrire ai propri studenti questa opportunità altamente formativa e al passo con i tempi.