Perchè rivolgersi ad un nutrizionista

09/12/2021 11:50:00

Attraverso la visita con un nutrizionista, lo specialista raccoglie dati sullo stile di vita e le abitudini alimentari della persona per valutare lo stato di salute nel suo complesso ed eventuali patologie connesse.

Lo scopo è definire gli obiettivi da raggiungere insieme attraverso un percorso di educazione alimentare. Nello specifico, ci si rivolge ad un nutrizionista per le seguenti problematiche od obiettivi da raggiungere:

- perdita di peso

- educazione alimentare per mantenere il peso e proteggere la propria salute

- prevenire l’invecchiamento precoce attraverso un’alimentazione di qualità

- chiedere consigli su come alimentarsi in caso di allergie, menopausa, intolleranze alimentari, celiachia

- combattere una serie di problemi salutari legati all’alimentazione ovvero patologie gastro-intestinali come stitichezza, gastrite, reflusso gastro-esofageo, colon irritabile

- e anche in caso di patologie accertate come diabete, cardiopatie ecc.

A tal fine, presso il Poliambulatorio Morana Salus di Marsala, è possibile prenotare una visita con la Dott.ssa Federica Zarbo Biologa Nutrizionista nelle seguenti date: 15, 22, 29 dicembre 2021.

Per informazioni e prenotazioni contattare il Poliambulatorio Morana Salus ai seguenti recapiti 0923 196 6144 - 320 115 2852 o visitare il sito www.moranasalus.it.