"La proposta ridicola dei tirocinanti contro la carenza di personale sanitario nelle isole minori"

10/12/2021 02:15:00

Gentile Redazione, leggendo l'articolo, "Tirocinanti universitari per risolvere carenza operatori sanitari nelle isole minori", mi vien da ridere...

Premetto che sono un operatore sanitario in possesso di laurea abilitante. Come fanno questi politici a proporre roba del genere se è saputo e risaputo che qua in Sicilia escono concorsi ogni morte di Papa (a parte quelli per infermieri e medici per emergenza Covid peraltro al 90% a tempo determinato) e le proposte retributive della sanità privata sono sconcertanti (vengono proposti contratti full time da 38/40h settimanali che raggiungono a stento i 1200 euro netti mensili)?

La soluzione per la carenza del personale adesso è il reclutamento di tirocinanti? Forse perché così questi tirocinanti, tramite convenzioni come detto in articolo, possano accettare contratti di apprendistato a cifre ancora più ridicole di quelle proposte ai professionisti già in essere? Sinceramente se questa dovrebbe essere la soluzione per insabbiare i problemi reali della mala gestione della sanità, consiglio allora a questi bravi politici di fare tirocinio in Nord Italia così da rendersi conto come per esempio in Lombardia o Emilia Romagna escano concorsi con cadenza bimestrale e come i CCNL applicati agli operatori sanitari siano più uniformi e garantiscano uno stipendio onesto al professionista, e come al Nord siano rari i casi di carenza di personale sanitario. Ricordiamoci che qua anche gli OSS qualificati stessi pur di lavorare accettano molte volte assunzioni "in nero" con paghe da fame!!!! Allora perché questi politici non si smuovono per far smuovere i concorsi nella sanità pubblica? Perché non si battono per garantire un equo compenso ai professionisti sia nel pubblico che nel privato? È ridicolo proporre il reclutamento di tirocinanti senza esperienza in campo che dovrebbero occuparsi della salute del cittadino! Qua non si lederebbe l'efficienza della sanità?



Chiedetevi ogni tanto perché noi operatori sanitari emigriamo in Nord Italia e non accettiamo le proposte ridicole che ci vengono fatte, il problema deve essere risolto alla base non con proposte assurde e rischiose per la salute collettiva.

Gentilmente.

A.R.