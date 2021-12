Ponte San Bartolomeo, il video dei vigli del fuoco e la manutenzione che non si fa

11/12/2021 19:46:00

Il crollo del Ponte Bartolomeo sulla strada statale 187 a Castellammare del Golfo ha visto impegnati i vigili del fuoco per tutta la notte.

Dalle ore 01:00 diverse squadre sono state impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza lungo la statale nel comune di Castellammare del Golfo. Le attività di messa in sicurezza dell'area circostante sono terminate alle ore 8:30. Qui il video dei vigili del fuoco:

Per l'ennesima volta in Sicilia ma anche a livello nazionale, il crollo del ponte San Bartolomeo ci porta a fare delle considerazioni sulla sicurezza delle nostre strade e in genere delle infrastrutture pubbliche. Il Ponte Morandi, il cui crollo il 14 agosto del 2018 causò 43 morti, fu considerato come monito sia per il governo centrale che per le regioni italiane e le società di gestione di strade e autostrade.

Da quel giorno, con i morti ancora caldi, che gridavano giustizia, sono stati promessi controlli severi e interventi di manutenzione straordinaria, ma di risultati a distanza di anni non se ne sono visti, e proprio strade, ponti e viadotti autostradali e non, nella maggior parte dei casi necessitano di interventi di messa in sicurezza e di accurati controlli alla loro conformazione strutturale. Il perché del crollo del ponte San Bartolomeo lo diranno i tecnici dopo analisi accurate, ma al momento il solo il maltempo non dovrebbe essere la sola causa del cedimento del pilone che ha portato al crollo.