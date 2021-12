12/12/2021 08:00:00

Egregio Direttore, ritorno sul tema caldo dei trasporti pubblici a Marsala. Non funziona niente e chi dovrebbe intervenire tace. Resta solamente la denuncia del disagio alle testate giornalistiche con la fievole speranza che qualcosa cambi in questa provincia tanto amata ma oltraggiata dall'incuria e dall'affarismo. Stamattina sono già tre i treni soppressi e nessun mezzo sostitutiva è stato messo a disposizione dei tanti pendolari che lavorano nel Capoluogo anche di sabato (i dirigenti Trenitalia lavorano il sabato?). Anche stavolta la colpa verrà data alle condizioni meteo avverse però una beffa va motivata: davanti l'ingresso è pronto un bus sostitutivo con conducente titolato... perché nessuno autorizza la partenza? Che fine ha fatto l'informazione dei passeggeri?

Ho evidenziato il problema dilungarmi dal punto di vista di un lavoratore pendolare ma lascio a voi immaginare un turista animato dalla curiosità di scoprire le bellezze naturali e storiche del territorio con quale realtà dovrà confrontarsi. Sono le ore 7.30 di oggi 11.12.2021 e nulla succede tranne il freddo preso all'interno della sala d'aspetto non riscaldata e senza posti a sedere.





Vincenzo Gerardi