Idee regalo gradite per il periodo natalizio

15/12/2021 10:28:00

Il Natale è sempre più vicino, e solitamente tutti siamo sempre alla ricerca di un'idea regalo che sia gradita. Ed il vino continua ad essere la scelta vincente perché impreziosisce la tavola e rallegra la festa. D'altronde le occasioni per regalare un vino non mancano mai e ogni occasione è buona per dimostrare l'affetto con una bottiglia elegante e rappresentativa. E quando parliamo di vino, il nostro territorio offre non soltanto varietà di scelta ma soprattutto qualità, così come i vini di Cantine Paolini a Marsala con la sua storia lunga oltre mezzo secolo. Anche per questo Natale, Cantine Paolini ha realizzato dei Christmas Gifts con la linea 72 FILARA, un Nero d'Avola Frappato colore rosso rubino con tenui riflessi violacei, dal profumo complesso, intenso, speziato con un tocco fruttato di fragoline selvatiche, ciliegia, prugna, misti a leggeri sentori di rosa rossa e col frizzante SciaVuru un vino bianco decisamente coinvolgente e fruttato di cui abbiamo parlato in questo articolo.

Per informazioni e ordini contattare Cantine Paolini allo 0923 181 3825 e per restare costantemente aggiornati sui loro prodotti potete visitare il sito internet o la loro pagina Facebook.