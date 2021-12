A Erice l'inaugurazione della mostra degli alunni dell'Istituto 'Florio' "Con20 sguardi" 

16/12/2021 16:00:00

Gli alunni del Liceo della comunicazione e della cultura enogastronomica dell’Istituto Superiore “I. e V. Florio” di Erice sono i protagonisti della mostra collettiva dal titolo “CON20 SGUARDI, dai conventi alla pasticceria ericina”, che verrà inaugurata sabato 18 dicembre alle ore 16.30 al Convento San Carlo, sede del Convitto, a Erice Centro Storico.

Il progetto fotografico nasce dalla consapevolezza che preservare la memoria storica e l’identità del territorio ericino è un dovere delle nuove generazioni. Gli studenti del ‘Florio’ lo hanno fatto raccontando luoghi, tramandando antiche tecniche e tradizioni, rispolverando ricette segrete. Venti sguardi narrano la storia della pasticceria ericina, dagli originari centri di produzione dei dolci di badia, i conventi e i monasteri, alle chiese attigue, luoghi d’ispirazione creativa, fino agli odierni laboratori sparsi lungo le vie del borgo. Un’arte, quella pasticcera conventuale, che non si è perduta nel tempo, ma che è ancora viva grazie alla passione, alla volontà e alla forza di donne che l’hanno fatta propria. Macchina fotografica alla mano, ognuno degli autori ha interpretato il tema secondo la propria sensibilità e il proprio modo di vedere. I loro occhi sono stati gli strumenti per conoscere, comunicare, esplorare il passato, il presente, il lavoro, la fatica, le tradizioni, il tempo che passa e il segno che lascia. Pian piano, scatto dopo scatto, ha iniziato così a prendere forma il progetto comune, che sfocia oggi nella mostra, che si potrà visitare per tutto il periodo natalizio e fino al 24 gennaio, dalle ore 16.30 alle ore 20, esclusi i giorni festivi.

“Un bel lavoro che desideriamo proporre a tutti i visitatori di Erice - dice la Dirigente Scolastica, Pina Mandina – per cui ringrazio l’esperta, Giusi Ruggirello, e il tutor Manuel Martinez, che hanno seguito gli alunni della prima liceale nello svolgimento del progetto”.