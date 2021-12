Mazara, il liceo "Adria-Ballatore" presenta La Voce del Mare

16/12/2021 02:35:00

Il 16, 17, 20 e 21 dicembre 2021 si svolgeranno in Istituto e in sale conferenze e Teatri (Cine-Teatro Rivoli, Auditorium Caruso e Teatro Garibaldi), le attività conclusive dei laboratori del progetto e gli eventi finali: conferenze, rappresentazioni teatrali e un breve concerto. E’ prevista la partecipazione di esperti, scrittori, associazioni e rappresentanti della società civile. Altri laboratori verranno attivati a scuola con proposte laboratoriali elaborate dagli studenti o con l’ausilio di esperti esterni

L’intento della nostra comunità scolastica è stato quello di dare concretezza all'idea di una "vera ripartenza" per i nostri giovani, coinvolgendoli in esperienze nuove; abbiamo chiesto aiuto alla società civile ed abbiamo avuto risposta, volevamo fare arrivare il nostro entusiasmo e la nostra voglia di "fare" (ri)conducendo i nostri studenti all’esplorazione di infiniti nuovi mondi possibili.

Per questo il viaggio per Mare è il viaggio della vita. In tal modo il MARE diventa luogo non solo fisico ma metaforico che conduce verso un vero viaggio nei luoghi altri dell’anima.

Il Mare è motivo per un’indagine interdisciplinare rivolta alla storia, alla cultura, ai beni archeologici, alla biologia, all’ecologia, all’ambiente marino, ai diritti e all’economia, con uno sguardo attento verso la nostra città di Mazara del Vallo.

Ma il Mare è soprattutto occasione di lettura del presente, della condizione di un uomo sospeso tra Naufragio e Speranza.

All’interno del progetto sono stati attivati undici Laboratori: sei Aule Laboratorio di sperimentazione e innovazione didattica e cinque Laboratori creativi tematici con esperti esterni:

Aula Laboratorio di Lettere L’eco del Mare: i Malavoglia, Il sogno di Ulisse.

Tutor prof.sse Maria Pia Giaconia, Maria Marino, Caterina Buscetta



Aula Laboratorio di Lingue La letteratura si anima

Tutor prof.sse Giovanna Giacalone, Isaia Mirella e Donatella Ciuni



Aula Laboratorio di Fisica A …Mare Fisica

Tutor prof.sse Enza Gucciardo e Rosalia Liotta



Aula Laboratorio di Scienze Acqua di mare

Tutor prof.sse Vincenza Gancitano e Giuseppa Gianformmaggio



Aula Laboratorio Filosofia, storia L’immagine-pensiero: viaggio storico-filosofico nel cinema;

Tutor proff. Bartolomeo Damiani e Danilo Di Maria



Aula Laboratorio di Arte Voci e racconti del Mare

Tutor prof.ssa Beatrice Cunsolo



Laboratorio creativo Teatro civile (Ammoddo, l’uomo e il mare)

Esperto maestro Giacomo Bonagiuso

Tutor prof. Bartolomeo Damiani



Laboratorio creativo Scrittura creativa, L’ Uomo e il Mare (Il viaggio dei Gabriele)

Esperto dott. Giacomo Di Girolamo

Tutor prof. Bartolomeo Damiani



Laboratorio creativo Musicale, concerto strumenti e voci La Voce del Mare

Esperto maestro Giuseppe Sinacori

Tutor prof.ssa Giuseppa Gianformmaggio

Laboratorio creativo Scenografia, lavoro Teatro Rivoli

Esperta dott.ssa Desirèe Catania

Tutor prof.ssa Cunsolo Beatrice



Laboratorio creativo cinema e fotografia, cortometraggio La Voce del Mare

Esperto Salvino Martinciglio

Tutor prof. Danilo Di Maria